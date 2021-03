Jak zrychlit Touch ID na MacBooku M1 i starších strojích

Jednou z nejlepších vychytávek u MacBooku je pro mě osobně Touch ID. Jedná se o věc, díky které již v podstatě nikdy nemusíte psát své heslo a už vůbec si nemusíte pamatovat desítky hesel v případě, že z nějakého záhadného důvodu nepoužíváte Klíčenku. Nový MacBook M1, který používám, má Touch ID extrémně rychlé a přesné, ovšem i to se dá ještě zrychlit a zlepšit jeho přesnost. Následující návod však využijí zejména majitelé starších strojů s Touch ID, které nereagují tak rychle jako například M1.

Postup, jak dosáhnout rychlejšího Touch ID, je přitom poměrně jednoduchý a spočívá v tom, že uložíte otisk jednoho prstu jako tři různé otisky. Když to uděláte, dokáže MacBook rychleji identifikovat správnost otisku, protože jej neporovnává s jedním, ale se třemi otisky a je mu jedno, s jakým jako prvním najde shodu. Teoreticky by se dalo říct, že nalezení shody může být až třikrát rychlejší. Toho se v praxi samozřejmě nedočkáte, ale rychlější Touch ID rozhodně pocítíte. V momentě, kdy nepoužíváte více prstů pro odemykání svého MacBooku a další činnosti s Touch ID spojené, stačí přejít do nastavení a zde zvolit Touch ID. Následně zvolte položku Přidat otisk a postupně přidejte druhý a třetí otisk pro stejný prst, jaký máte nastevný na položce „Prst 1“.

Jakmile vše dokončíte, uvidíte, že Touch ID je nejen rychlejší, ale také přesnější a i lidé, kteří mají problémy s rozpoznáním otisků například kvůli ekzému a podobným záležitostem mohou mít najednou Touch ID mnohem použitelnější. Návod je možné aplikovat na jakýkoli MacBook s Touch ID.