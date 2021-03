Jak používat dva Macy jako jeden

Řada lidí má v dnešní době kromě domácího počítače také MacBook. Ten vám sice může nahradit i domácí počítač a to tím, že k němu zkrátka doma připojíte klávesnici, myš a externí monitor, ale pokud chcete mít z jakéhokoli důvodu dva stroje, pak se vám může hodit mít možnost používat tyto dva stroje jako jeden. Samozřejmě se to nemusí hodit pro každého, a naopak někdo chce mít striktně oddělené věci, které má například v iMacu a MacBooku, ovšem já mám právě tuto kombinaci počítačů, a právě naopak mi vyhovuje mít možnost používat dva stroje v podstatě jako jeden. Pokud vás to také láka, pojďte se podívat na to, jak toho dosáhnout.

Používáním dvou strojů jako jednoho mám na mysli situaci, kdy máte v obou svých počítačích totožná data a ať uděláte na jednom nebo druhém cokoli, projeví se to na obou. Když tedy doma dopracujete na svém výkonnném a bezesporu pohodlném iMacu a vzpomente si, že chcete ještě něco dodělat například po cestě na MacBooku nebo práci dokončit například na terase, budete mít veškerá data také na MacBooku. Nejde navíc jen o data, ale o celkový zážitek z toho, když jsou dva počítače nastavené návzájem 1:1. Vše se vám používá mnohem intuitivněji a nemusíte se zbytečně zdržovat při práci.

iCloud – správné nastavení je základ

Tím nejdůležitějším, co musíte udělat, je nastavit správně iCloud. Respektive nastavit jej na naprosté maximum, a to ve všech položkách kromě mailu. Bude pravděpdoobně nutné, abyste si připlatili za větší kapacitu iCloud nebo se budete muset se soubory, které máte v počítači, trošku uskromnit. Přejděte do nastavení svého Macu a tam zvolte možnost Apple ID a zde zvolte iCloud a zaklikněte vše až na Mail. Zaklikněte také veškeré volby v rámci iCloud Drive. Díky tomu dojde k synchronizaci drtivé většiny věcí, které na Macu děláte a to včetně věcí jako jsou kontakty, kalendáře, připomínky nebo například poslední navštívené stránky nebo historie prohlížeče.

Naučte se používat složky na ploše a Dokumenty

Rozumím, že pro jablíčkáře srdcem i duší nemusí být následující řádky zrovna tím, co by chtěli slyšet. Historicky se totiž na rozdíl od kluků s Windows každý na Macu chlubil tím, že nemá na ploše složky, ikonky ani nic podobného a má tam zkrátka čisto. Bohužel iCloud neumožňuje ukládat v rámci souborů cokoli jiného než to, co je na ploše, v dokumentech nebo v aplikacích typu Fotografie a tak podobně. Pokud tedy chcete mít sdílené soubory, složky a dokumenty v rámci vašich počítačů navzájem a zároveň je mít zálohované na iCloudu, pak se musíte naučit používat plochu jako místo, na které ukládáte svá data. Stačí si vytvořit jednu složku a v ní pak mít vše, co potřebujete. Případně můžete pro tento účel používat složku Dokumenty, což však může být problém, pokud složku Dokumenty používáte skutečně jen pro dokumenty a nechcete si zvykat na změnu.

Abyste měli přístup ke všem svým souborům v rámci obou počítačů a zároveň se projevilo okamžitě na jednom, to, co uděláte na druhém, stačí v nastavení iCloud začít používat iCloud Drive a v něm použít položku Plocha a složka Dokumenty. Je důležité, abyste stejným způsobem nastavili oba počítače. Navzájem pak budou mít složku Dokumenty a plochu propojené. Jakmile vytvoříte na jednom počítači cokoli, co necháte na ploše nebo v Dokumentech, budete to mít okamžitě na druhém a samozřejmě to platí i naopak.

Mail nastavte jako IMAP a nezapomeňte na automatické mazání

Abyste mohli používat jeden mail na všech vašich zařízeních plnohodnotně, je potřeba používat protokol IMAP. Ten totiž nechává vaše emaily na serveru a v reálném čase komunikuje se serverem. Velmi jednoduše řečeno funguje tak, že když odešlete ze svého Macu e-mail, vše se vlastně provede 1:1 také na serveru a váš iPhone, který přistupuje neustále k serveru s poštou, vidí tento email v odeslané poště, a to okamžitě po jeho odeslání. Abyste tedy mohli přečíst email na jednom Macu a na druhém jste viděli, že je již přečtený, nastavte si mailového klienta jako IMAP. Možná vás napadne, že IMAP má jednu nevýhodu a to tu, že ke každému mailu přistupuje na server a fyzicky když nemáte internet, nemáte ani své maily a nemůžete tak například na MacBooku někde mimo civilizace číst maily.

Defaultní Mail klient v MacOS má však jednu perfektní vlastnost, která je sice v rozporu s tím, jak by měl protokol IMAP fungovat, ale v rámci našeho postupu je tou nejlepší vychytávkou, kterou jsme si mohli přát. V rámci MacOS a iOS totiž Mail klient i v rámci IMAP protokolu stáhne veškerou příchozí a odchozí poštu přímo do vašeho počítače, a tak i v případě, kdy jste bez internetu, máte stále přístup ke všem mailům. Jakmile tedy mail přečtete na iMacu, okamžitě vidíte na MacBooku, že je přečtený a tak dále. Má to však i jednu maličkost, na kterou je důležité pamatovat. Pokud na jakémkoli zařízení nastavíte, že se má automaticky po nějaké době mazat pošta v koši nebo ve složce spam, bude to automaticky znamenat, že se smaže ze všech vašich zařízení bez ohledu na to, jak je mazání pošty nastaveno na tomto zařízení. Maily se totiž reálně smažou ze serveru, tím pádem i ze všech zařízení a vy k nim ztratíte přístup. Je tedy důležité pamatovat na to, abyste všechny mailové klienty v tomto směru nastavili stejně.

Věnujte pozornost detailům, které musíte nastavit ručně

Aby byl efekt jednoho počítače co nejdokonalejší, je nutné uspořádat také aplikace v Docku na obou počítačích stejně. To bohužel nelze nijak autoamtizovat a tak nezbývá než otevřít MacBook vedle iMacu a zkrátka jít do nastavení a tam upravit efekty a velikost docku na obou počítačích stejně. Následně je nutné uspořádat ikony aplikací v docku na obou počítačích stejně, abyste nemuseli aplikace hledat, protože je máte v každém docku v jiném pořadí. Stejným způsobem si můžete uspořádat také Finder, nastavení menuBar, složky dokumentů a stahování a tak dále. Zkrátka veškeré věci, které není možné automatizovat, máte možnost upravit ručně tak, aby byly na obou počítačích stejné.

Je mi jasné, že podobné využití počítače nemusí být pro každého. Pokud však chcete používat dva stroje jako jeden, pak věřím, že vám všechny výše uvedené kroky pomohou k tomu, aby by vás zážitek co nejlepší. Mezi oběma počítači tak můžete přecházet bez toho, aniž by vás cokoli zdržovalo, museli jste něco hledat nebo nad čímkoli zbytečně přemýšlet.