5 tipů a triků pro Safari na Macu, díky kterým ochráníte vaše soukromí

Pokud patříte mezi zaryté milovníky jablečných zařízení, tak s největší pravděpodobností využíváte pro procházení webu prohlížeč Safari. Ten je k dispozici prakticky ve všech jablečných operačních systémech a vyznačuje se především perfektní ochranou soukromí a všeobecnou bezpečností. Safari je Applem neustále aktualizováni a přichází s novými funkcemi – v poslední aktualizaci například přibyla funkce, která zabraňuje trackerům v sestrojení vašeho profilu. V tomto článku se společně podíváme na 5 tipů a triků pro Safari na Macu, pomocí kterých můžete vaše soukromí a osobní data ochránit ještě více.

Bránit ve sledování napříč stránkami

Safari nabízí, mimo ostatní skvělé funkce, tak možnost pro bránění ve sledování napříč stránkami. Abychom si to jednoduše vysvětlili – při brouzdání internetem sbírají webové stránky vaše osobní data, a to klidně i po přesunu na jinou stránku. Naprostým expertem je v tomto případě Facebook. Tyto webové stránky si poté tato data předávají, díky čemuž zjistí, co vás zrovna zajímá, tedy co vyhledáváte, co si prohlížíte a na co klikáte. Díky všem těmto datům pak mohou webové stránky zobrazit reklamy, které jsou přesně mířené na to, co vás zajímá. V Safari si můžete aktivovat funkci, pomocí které dochází k bránění ve sledování napříč stránkami. Stačí v horní liště klepnout na Safari -> Předvolby, kde se v novém okně přesuňte do sekce Soukromí. Zde stačí, abyste aktivovali Bránit ve sledování napříč stránkami.

Změňte vyhledávač

Na internetu vyhledáváme různé pojmy a termíny během celého dne nespočetněkrát. Jak už jsem ale zmínil výše, tak mohou webové stránky mimo jiné sledovat, co vyhledáváte, a jednoduše tak cílit reklamu. Většina z nás využívá k vyhledávání Google, což je jedna z těch nejhorších možností, tedy co se bezpečnosti týče. Pokud vám tedy záleží na tom, aby byla vaše data chráněná, a aby nebyla sbírána a využívána k cílení reklamy, tak si změňte výchozí vyhledávat – ideálně na DuckDuckGo, který patří mezi nejbezpečnější. Stačí v horní liště klepnout na Safari -> Předvolby, kde pak rozklikněte sekci Hledat. Zde už jen stačí klepnout na menu vedle Vyhledávač a zvolit ten, který potřebujete.

Anonymní prohlížení stránek

Stejně jako v ostatních webových prohlížečích můžete i v rámci Safari využít anonymní prohlížení webových stránek. Pokud tohle anonymní prohlížení využijete, tak si můžete být jistí ohledně toho, že nedojde k uložení žádných dat ze stránek, které jste navštívili. Konkrétně se tyto stránky neobjeví v historii, nedojde k uložení vyplněných hesel a v neposlední řady se tyto stránky neobjeví pomocí Handoff či iCloudu na jiných zařízeních. Pokud si chcete rychle otevřít nové anonymní okno, tak stačí stisknout klávesovou zkratku Command + Shift + N. Pokud klávesové zkratky nevyužíváte, tak v horní liště klepněte na Soubor -> Nové anonymní okno.

Správce hesel

V rámci Safari můžete jednoduše využívat správce hesel. Pokud se rozhodnete pro využívání tohoto nativního správce hesel, tak si můžete být stoprocentně jistí, že veškerá hesla zůstanou v bezpečí, zároveň se ale budete k vašim účtům schopni jednoduše přihlásit na jakémkoliv jiném jablečném zařízení, které máte vedené pod stejným Apple ID. Jakmile údaje k vašim internetovým účtům uložíte, tak k nim pak mimo jiné budete schopni přistupovat pomocí Touch ID, potažmo Face ID – nebude tedy nutné vyplňovat samotné heslo. Při vytváření nového profilu pak můžete využít generátoru silného hesla, což se rozhodně hodí. Pokud byste si chtěli zobrazit veškerá vaše hesla, tak klepněte v horní liště na Safari -> Předvolby, a poté v novém okně klepněte na sekci Hesla. Zde se pak jen stačí autorizovat heslem uživatele. Ihned poté se hesla a další údaje zobrazí.

Blokování vyskakovacích oken

Jestliže jste měli tu čest a někdy v minulosti jste využívali jiný prohlížeč než Safari, tak jste se mohli ocitnout v situaci, kdy se vám na ploše začala objevovat vyskakovací okna. Ve většině případech jsou tato vyskakovací okna otravná a objevuje se v nich nechtěný obsah. Přesně to je také důvod, proč Safari vyskakovací okna ve výchozím nastavení blokuje. Jestliže se vám na Macu v Safari vyskakovací okna u konkrétních stránek zobrazují, tak je nutné, abyste tuto možnost zakázali. V tomto případě jen stačí, abyste nahoře klepnuli na Safari -> Předvolby, kde rozklikněte kolonku Webové stránky. Zde poté v levém menu sjeďte níže a klepněte na Vyskakovací okna. Zde už si jen stačí u jednotlivých webových stránek nastavit, zdali budou vyskakovací okna povolená, anebo zakázaná. Nutno podotknout, že vyskakovací okna využívají například některá internetová bankovnictví – v tomto případě je samozřejmě povolte. V pravém dolním rohu si pak v menu můžete nastavit, zdali se budou při návštěvě jiných stránek vyskakovací okna automaticky blokovat, či nikoliv.