Vyzkoušejte si, jaké bylo načíst web s Internet Exlorer 6 v roce 1998

Pamatujete si ještě, jaké to bylo surfovat na internetu s něčím tak skvělým jako byl Internet Explorer 6? Pamatujete si, jak vypadaly webové stránky v roce 1998 a jak dlouho trvalo jejich načtení? Dnes je načtení drtivé většiny stránek otázkou zhruba dvou až tří vteřin a sám Google extrémním způsobem tlačí na to, aby se stránky načítaly co nejrychleji. Ty, které to nesplňují sám trestá snižováním pozic ve vyhledávání. Před dvaceti lety bylo však vše úplně jinak a weby se nedokázaly vykreslit rychleji, protože to nezvládaly prohlížeče a ani rychlost připojení, kterou jsme v té době měli běžně k dispozici.

Pokud jste tu dobu nezažili, pak vám bude připadat to, co zažijete na stránce oldweb.today jako sci-fi. Díky projektu oldweb.today si totiž můžete sami vyzkoušet, jaké to bylo načítat stránky v době, kterou si sami zvolíte. Samotný emulátor umožňuje zvolit si internetový prohlížeč, samozřejmě pár desítek let starý, a v něm pak načíst libovolnou webovou stránku. Aby toho ale nebylo málo, máte možnost dále zvolit, zda chcete načíst web v jeho aktuální podobě nebo v podobě, v jaké existoval v době, kterou si sami zvolíte. Emulátor poté zobrazí web z webarchivu a můžete se podívat například na stránky Apple.com v roce 1998 a to s prohlížečem, který v roce 1998 používal téměř každý, kdo měl doma počítač. Vykreslování stránky je stejně rychlé, respektive pomalé, jako to bylo tehdy!

Jediné, na co si dávejte pozor, že je nutné napsání do url adresy zadat ručně i „http://“, jinak totiž v té době nebylo možné web najít. Pokud si chcete prohlédnout pár desítek stránek z „prehistorické“ doby, pak si budete muset vyhradit pomalu celý víkend, protože načítání internetu v roce 2000 nebylo zrovna tím, co znáte dnes. Každopádně se jedná o skvělou možnost, jak trochu zavzpomínat nebo se podívat na to, jak internet začínal a jak jej prohlíželi vaši tátové.

Oldweb.today si můžete vyzkoušet přímo zde.