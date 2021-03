Recenze Xtorm 20W Fuel Series PowerBank: Takto vypadá 20 000 mAh ve vaší kapse!

Také máte poslední dobou pocit, že jediné, co už zde chybí je zombie apokalypsa a blackout? Zatímco na to první vás příliš vybavit neumíme, v rámci blackoutu bychom přece jen mohli posloužit. Od společnosti Xtorm nám totiž dorazily jejich nejnovější powerbanky s názvem 20W Fuel Series, které nabízí zajímavý design, vysokou kapacitu k poměru ceny a velikosti a zejména pak nejvyšší možnou rychlost nabíjení, kterou podporuje váš nejnovější iPhone. Pojďme se na Xtorm 20W fuel Series podívat na následujících řádcích dopodrobna.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Powerbanka je něco, co ze zásady nemusí v podstatě nijak vypadat. Není to totiž věc, kterou byste si chtěli položit na stůl a kochat se pohledem na ni. Přesto se v Xtormu rozhodli, že na designu zapracují a její tělo pokryjí na horní a spodní straně pogumovanými trojúhelníky, které jsou plastické a vypadají skutečně zajímavě. Navíc díky plastičnosti lámou světlo pokaždé jinak a vzniká tak při každém pohledu jiný, zajímavý efekt. Guma navíc neškrábe ani stůl, ani zařízení, které nabíjíte v případě, kdy dáte iPhone a powerbanku společně do kapsy nebo batohu a vyrazíte na cestu. Vše vypadá elegantně a navíc je zde také velmi kvalitní zpracování, které na první pohled ukazuje, že tomu, co je uvnitř, můžete věřit.

Byla by možná škoda si Xtorm nepředstavit trochu blíž – zvlášť, když se na tuzemském trhu zabydluje čím dál více. Jedná se o prémiovou značku zaměřující se primárně na nabíjecí řešení, která se pyšní jak líbivým vzhledem, tak i vysokou kvalitou či odolností. K výrobě svých produktů využívá Xtorm ty nejlepší materiály na trhu, díky čemuž si dokonce může dovolit prodloužení záruky ze standardních 24 měsíců na 36 měsíců. K roku navíc přitom stačí pouhý registrace produktu u výrobce. Ceny Xtormu se sice mohou zdát na první pohled vyšší, ale s ohledem na benefity, které tyto produkty nabízí, jsou dle mého názoru opodstatněné.

Uvnitř powerbanky se nachází buď baterie s kapacitou 20 000 mAh, nebo baterie s kapacitou 10 000 mAh. Obě varianty se liší jak kapacitou, tak i velikostí a hmotností. Zatímco 10 000 mAh se vešlo do krabičky o rozměrech 7,1 x 13,6 x 1,5 cm a váze 215 gramů, větší kapacita je zabalena do krabičky o rozměru 7,1 x 20,1 x 2,65 cm a váze 376 gramů. I když se nemusí zdát rozdíl v hmotnosti na první pohled nějak zázračný, věřte, že naživo se vám 20 000 mAh skutečně pronese a už to rozhodně není něco, co si jen tak hodíte do kapsy spolu s iPhonem, abyste si jej nabíjeli. Dobře tedy zvažte, jakou kapacitu potřebujete a jakou dokážete využít.

Vše ostatní kromě fyzické velikosti i kapacity je u obou verzí powerbank stejné. Obě disponují jedním USB-C portem, přes který se nabíjí a to 20W, díky kterým dojde k nabití 10 000 mAh varianty za 2,5 hodiny, a u větší varianty je to pak pět hodin. Powerbanky disponují dále dvojicí USB-A portů se standardem USB 3.0, které nabízí nabíjecí výkon 18 W. Ten však platí pro oba porty společně, a tak buď zapojíte jedno zařízení, které nabíjíte 18 W, nebo můžete nabíjet rovnou dvě zařízení, ale pak je nutné počítat s tím, že do každého teče proud výkonem 10 W, jelikož při současném nabíjení běží powerbanka na 20W. Díky funkcím jako je QuickCharge 3.0 a USB Power Delivery je nabíjení opravdu rychlé, ovšem pokud chcete využít maximální potenciál powerbanky a potažmo i vašeho nového iPhone 12 (Pro), pak je nutné využít pro nabíjení prostřední USB-C, které nabízí nabíjecí výkon 20 W.

iPhone si z něj dokáže vzít maximum, kterým je schopný se nabíjet – tedy 18 W. Například iPhone 12 Pro pak nabijete i při připočtení energetických ztrát z menší 10 000 mAh powerbanky 3x a ještě vám zbude na zhruba 1/4 kapacity baterie v telefonu. Větší varianta s 20 000 mAh pak dokáže telefon nabít spolehlivě 6x a při troše štěstí sedmkrát. Nabíjet samozřejmě můžete cokoli, čemu stačí výkon 20 W, respektive 18 W při použití USB-A (a podpoře QuickCharge – jinak teče přes USB-A méně) portů a nabíjí se přes USB nebo jakoukoli jeho redukci.

Pokud hledáte zajímavou powerbanku a to nejen svým designem a kvalitou zpracování, ale také maximální možnou rychlostí nabíjení, kterou využijete u svého iPhonu, pak je Xtorm rozhodně zajímavou volbou. Jediné, co je potřeba, je skutečně před koupí zvážit, zda potřebujete větší nebo menší variantu. Cenový rozdíl je poměrně zanedbatelný a plně rozumím, že vás to bude táhnout k větší kapacitě, na druhou stranu, ta se umí skutečně velmi rychle pronést. Jakmile ale vyberete tu, která se hodí přesně pro vás, věřím, že budete nad míru spokojeni a Xtorm vám nabídne stoprocentní poměr ceny a výkonu současně s kvalitou zpracování.