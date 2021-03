Recenze KeySmart Pro: Když chcete mít své klíče neustále pod dohledem

Klíče patří mezi pomyslnou trojici nejzásadnějších věcí, kterou většina z nás kontroluje při odchodu z bytu či práce. Společně s telefonem a peněženkou jde obvykle o nejpodstatnější věci, které nosíme neustále s sebou. Když ztratíme mobil, jakožto majitelé iPhonů máme k dispozici několik nástrojů, které nám s touto nepříjemnou situací dokážou pomoci. V případě klíčů to tak jednoduché není, ale i díky příslušenství jako je dnes testovaný GPS lokátor KeySmart Pro s integrací populární platformy Tile nemusí být ztráta klíčů nutně neřešitelnou událostí.

Provedení

KeySmart Pro dorazí v malé papírové krabičce která naznačuje, o jak malý kus příslušenství se vlastně jedná. Po vybalení na vás čeká klíčenka s integrovaným GPS lokátorem, microUSB nabíjecí kabel a návod k použití. Co se týče samotného držáku, ten je vyrobený ze dvou plastových dílů, které jsou spojeny dvěma kovovými vruty s inserty mezi jednotlivé klíče. Jeden plastový díl je tenký, druhý je o poznání tlustší, jelikož obsahuje veškerou elektroniku. Nenaplněný držák je jen několik gramů těžký a dokáže pojmout až 14 klíčů. Tento údaj od výrobce však v praxi nedává příliš smysl, neboť aby se dala klíčenka pohodlně používat, klíčů do ní dáte zhruba polovinu v závislosti na jejich tloušťce. Klíčenka je k dispozici v mnoha barevných provedeních a je možné k ní dokoupit celou řadu příslušenství.

V základu nabídne klíčenka kromě místa na klíče jako takové ještě integrovaný otvírák na lahve, na jehož druhém konci, který je dostupný při jeho zavření najdeme očko na poutko, pro připnutí dalších klíčů (například od auta). Samotný rám držáku pak obsahuje ještě malou LED svítilnu, která se ovládá maličkým tlačítkem a poslouží například při nočním hledání zámku. Jediné další tlačítko slouží k interakci s aplikací Tile, která se stará o GPS funkcionalitu.

Instalace

Instalace klíčů je poměrně jednoduchá a potřebujete k ní kromě klíčů jako takových ještě plochý šroubovák (nebo drobnější minci). Jako první je třeba dvě poloviny klíčenky od sebe oddělit a tenčí číst umístit na stůl tak, aby se do ní daly vkládat jednotlivé klíče. Potom způsobem vložka-klíč-vložka jednotlivé klíče do klíčenky vkládat, a to nejprve na jedné straně, následně na druhé. Výrobce tvrdí, že se do držáku vejde až 14 klíčů, tj. 7 na každou stranu. Zde to bude záležet především na typu klíčů a jejich velikosti, resp. tloušťce. Osobně jsem využil 4 klíče na každé straně s tím, že na jedné straně o jednu pozici přijdete, pokud chcete zachovat otvírák na lahve a praktické očko na poutko od dalších klíčů.

Samotné vkládání klíčů chce trochu cviku a pro jejich vycentrování je dobré využit například tenké špejle, která vám klíče podrží na správném místě a vše pak půjde zamykacím šroubem lépe uzavřít. V návodu je proces instalace popsán velmi podrobně i s praktickými obrázky. Po instalaci klíčů přichází čas na spárování klíčenky s aplikací Tile, kterou si musíte stáhnout z App Store.

Integrace Tile

Po instalaci a spuštění aplikace Tile je třeba se registrovat. Jakmile máte účet založený, stačí kliknout na tlačítko „+“, ze seznamu produktů vybrat klíčenku KeySmart a postupovat dle návodu na displeji. Po stisknutí tlačítka Tile na klíčence by se měl ozvat krátký zvukový signál, který označuje párování přístroje s telefonem. Pokud by vám párování nešlo, zkuste vypnout a zapnout Bluetooth či restartovat telefon.

Fotogalerie Doprovodná aplikace Tile pro klíčenku KeySmart Pro Doprovodná aplikace Tile pro klíčenku KeySmart Pro Doprovodná aplikace Tile pro klíčenku KeySmart Pro Doprovodná aplikace Tile pro klíčenku KeySmart Pro Vstoupit do galerie

Aplikace nabízí přehled o tom, kde se všechny zařízení s GPS trackerem od Tile nabízí. K dispozici je jednak mapa s poslední zaznamenanou polohou (která se načítá přes Bluetooth při komunikaci klíčenky s telefonem), tak i možnost aktivovat zvukový signál, díky kterému je možné klíčenku lépe lokalizovat. Bohužel, pravděpodobně nejzajímavější funkce aplikace je schovaná za paywallem (89,- za měsíc nebo 859,- za rok) a tou je notifikace v případech, že se klíčenka vzdálí více než 5 metrů od vašeho telefonu. Prémiové předplatné obsahuje ještě nějaké další funkce navíc včetně 30denní historie posledních pozic sledovaných předmětů či další bonusy navázané na různé Tile produkty.

Používání

Při používání je třeba brát v potaz to, že nainstalované klíče v klíčence je daleko snazší ohnout či rovnou zlomit vlivem větší páky. Manipulace s klíči chce trochu cviku, obzvláště pokud jich máte v klíčence více. Na přívětivosti manipulace hraje obrovskou roli to, jak moc (nebo málo) si utáhnete stahovací vruty. Ty by se měly dle některých recenzentů postupně povolovat, osobně jsem to však při více než týdenním testování nezaznamenal. Je třeba také dát pozor v jaké orientaci klíče do klíčenky instalujete a trochu se i zamyslet nad četností jejich používání.

Závěr

Plastová klíčenka sama o sobě působí poměrně laciným dojmem, jakmile se však naplní klíči, tento pocit je pryč a nic nenaznačuje tomu, že by neměla něco vydržet. Používání chce trochu cviku a doprovodná aplikace Tile je v základním (neplaceném) režimu funkčně poměrně skoupá. Pokud vám však klasická „hloupá“ klíčenka nestačí, KeySmart Pro může být zajímavou volbou. Obzvláště pokud už nějaké produkty z Tile ekosystému máte a za prémiovou verzi služby si platíte. Pokud pak o chytré funkce nemáte zájem, můžete se podívat na „hloupou“ verzi, která sice nenabídne GPS tracking, zase je však vyrobená z oceli a něco vydrží.