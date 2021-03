Jak můj iPhone 12 Pro přežil celou zimu bez ztráty jediného procenta kapacity baterie

Telefony od Applu používám od iPhone 4s a musím přiznat, že ačkoli se mi ani jeden z nich nezačal časem nějak zasekávat nebo měl výkonnostní problémy, tak určité problémy se přece jen objevily. Protože žiji stejně jako drtivá většina našich čtenářů ve střední Evropě, znamená to, že jsem si nový iPhone pořídil vždy před zimou. Už na jaře jsem přitom pociťoval, že baterie v telefonu není ve stejné kondici, ve které jsem ji měl na začátku a vše vedlo až k tomu, že pokud jsem si chtěl iPhone nechat déle než do následující generace, musel jsme si nechat vyměnit baterii.

Samozřejmě se tento problém může týkat jen mě a neberte mě jako nějaký vzorek uživatelů, popisuji totiž pouze své osobní zkušenosti. Telefon jsem tedy zkrátka musel buď vyměnit za nový model anebo swapnout za nový kus, případně vyměnit baterii, abych jej mohl používat bez omezení déle než rok. Když pak Apple přišel v rámci iOS s kondicí baterie, zjistil jsem, že mé domněnky jsou realitou a baterie iPhone 11 Pro měla na jaře o 10 až 12 % kondice méně než na podzim. Zkrátka pokud něco na předchozích iPhonech nebylo 100 %, byla to v mém případě rozhodně baterie. S žádným jiným problémem jsem se osobně nesetkal, ovšem problém s baterií byl o to otravnější.

V loňském roce jsem pak dostal iPhone 12 Pro mezi prvními v Evropě, abychom mohli připravit recenzi a od té doby telefon využívám každý den stejně jako všechny předchozí. Jak můžete sami vidět na screenshotech výše, tak jej skutečně nešetřím a průměrně je v provozu šest hodin denně aktivního užívání. Nabíjím jej v podstatě pouze bezdrátově, a to jak pomocí MagSafe nabíječky od Applu přes den nebo pomocí klasických bezdrátových nabíječek na nočním stolku a v autě. Kabel jsem k němu neměl připojený snad ani jednou. Dnes tedy telefon používám téměř půl roku, a tak nějak mě napadlo, že baterie vydrží naprosto stejně jako první den, kdy jsem jej začal používat. Podíval jsem se tedy do kondice baterie a k mému překvapení ukazuje i po půl roce stále 100 %.

Jediný rozdíl, který jsem v používání mezi předchozími telefony a iPhone 12 Pro udělal je v tom, že přes zimu, která byla letos celkem krutá, jsem jej nosil vždy pouze ve vnitřní kapse bundy a venku jsem jej používal jen minimálně. Veškeré hovory venku jsem řešil tak jako vždy přes AirPods a nějaké jiné funkce než volání jsem nepoužíval. Nevím tedy, zda jsem tomu nějak zázračně pomohl, ale každopádně iPhone 12 Pro má z mého pohledu a zkušeností nejlepší baterii ze všech iPhonů, se kterými jsem se měl možnost za posledních deset let setkat. Baterie skutečně dokáže pokrýt celý den provozu s tím, že jej nemusím přes den nabíjet a její kapacita se za půl roku nezměnila.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Pokud si říkáte, že to je přece samozřejmé a že baterie musí vydržet delší dobu, pak věřte, že to standard rozhodně není a i ze zákona je záruční doba na baterii pouze šest měsíců, během kterých musí být schopna poskytnout minimálně 80 % udávané kapacity. V případě iPhone 12 Pro je to u mě 100 %. Ještě jednou bych rád zdůraznil, že článek píšu pouze jako osobní zkušenost a nereflektuje nějaký vybraný vzorek uživatelů iPhone 12 Pro nebo ostatních modelů, prozatím poslední generace iPhonů. Zdá se však, že Apple skutečně na baterii zapracoval a pokud podobnou kvalitu můžeme očekávat nadále, pak věřím, že budou uživatelé nad míru spokojeni.