Biden upadl: Americký prezident během nastupování do Air Force One třikrát upadl

Joe Biden upadl během nastupování do Air Force One, které se s ním chystalo odletět do Atlanty. Jeden z nejmocnějších mužů světa vyrazil do schodů jako mladík a doslova se je snažil vyběhnout. To se mu však stalo osudným a vzhledem k jeho věku 78 let třikrát po sobě zavrávoral a upadl. Právě na jeho věk a zdraví ukazoval v předvolebních kampaních také bývalý prezident Donald Trump. Nejen Americká média tak začala opět o zdraví prezidenta spekulovat, jeho mluvčí se k situaci prozatím nevyjádřil. Ovšem jen pár dní před pádem zveřejnil prezident zdravotní záznamy, které jej popisují jako zdravého, energického a schopného vykonávat funkci prezidentského úřadu.