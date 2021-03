Další problém pro Apple: Výroba iPhonů může být kvůli nedostatku komponent v ohrožení

V souvislosti s několika měsíčními výpadky ve výrobě mikročipů a dalších elektronických komponent, které způsobují obrovský nedostatek herních konzolí, grafických karet, hardwaru obecně ale i elektroniky například do osobních automobilů, se Apple doposud dokázal držet víceméně stranou a zpomalení či pozastavení dodávek komponent se ho víceméně netýkalo. To by se však nyní mohlo změnit a i Apple může výhledově stát před poměrně zásadním problémem, který by výrazně ovlivnil množství produkce některých produktů.

Podle nejnovějších zpráv se totiž do citelných problémů dostal Samsung, resp. jedna z jeho fabrik, která se stará o výrobu 5 % z celkového celosvětového objemu vyrobených mikroprocesorů. Je totiž už více než měsíc zavřená a to z důvodu extrémního počasí v Texasu. Kvůli odstávce výroby tak došlo dle analytiků k výraznému nabourání celého dodavatelského řetězce, což se projeví i na výrobním procesu jako takovém. Ve výše uvedené továrně v Texasu Samsung pro Apple vyráběl řídící moduly pro OLED displeje, které Apple využívá v nových iPhonech. Vzhledem k obrovskému výpadku výroby zásoby postupně dochází a výhledově nebude možné pokrýt obrovskou poptávku značně omezenou nabídkou.

Podle informací od insiderů na tom však Apple není zdaleka tak špatně jako Samsung, neboť ten musí kvůli výše uvedeným problémům zvažovat, zda-li bude vůbec reálné zahájit prodej jejich nové vlajkové lodě Galaxy Note, k čemuž by mělo dojít někdy v druhé polovině tohoto roku. Důvod je prostý – nedostatek komponent. Snad se Apple něčemu podobnému vyhne.