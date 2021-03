Apple vám může vyměnit poškozený produkt za nový zdarma i mimo záruku. Stačí udělat dojem

Apple je známý svými vynikajícími zákaznickými službami. To, jak se k zaměstnancům Apple Storu pak chováte vy, však také může ovlivnit úroveň poskytovaných služeb. Zdá se, že Apple má „tajnou“ zásadu, která umožňuje jeho zaměstnancům kamenných prodejen poskytovat určitým zákazníkům preferenční zacházení.

V sociální síti TikTok to zmínila bývalá zaměstnankyně společnosti Apple vystupující pod účtem @Tanicornerstone. Konkrétně uvádí, že každý zaměstnanec má určitý počet možností udělit tzv. „překvapení a potěšení“, kterým může překročit běžné služby a poskytnout zákazníkovi něco navíc. Jednoduchým příkladem k tomu, jak to funguje, může být problém s utopeným iPhonem.

Pokud přijdete do Apple Storu k pracovníkům Genius Baru s tím, že máte vytopený iPhone a chcete jej opravit, budou vám za to samozřejmě účtovány patřičné poplatky. Na vytopení iPhonu se totiž nevztahuje záruka společnosti. Jestliže ale nějak zapůsobíte, může být na váš problém využita zásada překvapení a potěšení a tím můžete získat kus za kus zcela zdarma. Toto tvrzení bylo navíc potvrzeno i jinými zdroji z obchodů Applu, a to nejen zaměstnanci ale i zákazníky. Také však bylo dodáno, že tento program již není platný. Nicméně že by byl platný nějaký jiný, a tomuto podobný, vyvráceno nebylo. Příspěvek na TikToku má na kontě již více jak 114 tisíc lajků a 870 komentářů.

V případě naší malé české kotliny to má samozřejmě jeden podstatný háček. V tuzemsku totiž není jediný oficiální Apple Store, kam byste si mohli na Genius Bar zajít a problém zde řešit osobně (nehledě na aktuální uzavření). Zde vše probíhá výhradně skrze Apple autorizované servisy, a tam vám nejspíš osobní šarm ani charisma příliš nepomohou. Můžete se nicméně vydat do rakouské Vídně nebo německých Drážďan, což jsou k nám nejbližší maloobchodní prodejny společnosti.