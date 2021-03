Tato nevšední vychytávka vás naprosto vtáhne do VR akčního hraní

Byť titulů pro VR ještě není mnoho, i těch několik titulů vás dokáže královsky zabavit. Ti z vás, kteří měli možnost VR hraní vyzkoušet, pravděpodobně uznají, že jde o naprosto nový rozměr hraní. VR headset ale rozhodně není strop, jelikož existuje zařízení zvané KAT Walk Mini, které vás dokáže vtáhnout do hry tak, jako se to nikdy ničemu nepovedlo.

Oč se vlastně jedná? KAT Walk Mini jest pohybovou platformou pro VR neboli běžecký pás, jenž umožňuje propojení s VR headsety. Váš pohyb bude díky tomuto stroji snímán ve 360°. Akční hry si tedy užijete naprosto náramně. Budete se pohybovat a zařízení bude snímat pohyby jako běh, chůze, přikrčení, nahýbání a podobně. Zřejmě si řeknete, že něco takového může být ve vašem obývacím pokoji poměrně nebezpečné. Speciální podložka ochrání vaše kolena a konstrukce vás chrání před pádem. Ta je navíc výškově nastavitelná pro osoby od 140 do 195 centimetrů. Limitem je ale 130 kilogramů. Samotná konstrukce Kat Walk Mini má 110 kilogramů a rozměry 1 535 × 1 500 × 1 260 mm. Zařízení podporuje například VR headsety Vive, Oculus, PSVR a Pimax.

Zásadnější otázkou ale je, které hry si zde zahrajete. Mezi nejzajímavější tituly lze zařadit Fallout 4 VR, Arizona Sunshine, DOOM VFR, Bullet Sorrow VR, Resident Evil 7: Biohazard, Stand Out: VR Battle Royale, Payday: The Heist a The Elder Scrolls V: Skyrim VR. Podporované operační systémy jsou Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo vyšší a Windows 10. Obecné řeči o technických parametrech ale zajímavé nejsou. V odkaze pod odstavcem se můžete podívat na video, které ukazuje tohoto „drobka“ v akci. Jedinou vadou na kráse je cena, neboť ta je nastavena na lidových 99 990 korun.

