Sčítání lidu 2021: Zde najdete online i listinný formulář pro letošní rok

Na letošní rok připadá v České republice sčítání lidu, domů a bytů. To se u nás odehrává jednou za deset let ve snaze vytvořit pro úřady přesnější data pro jejich práci. V následujících řádcích si v krátkosti uvedeme vše, co byste měli o letošním sčítání vědět.

Zapojení se do sčítání lidu, domů a bytů je povinné. Díky tomu, že se do něj dá zapojit jak skrze listinný sčítací formulář, tak přes elektronickou verzi však není splnění této povinnosti nikterak složité. Co se týká termínu, online nebo chcete-li sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. březen a končí 9. 4.. Pokud se lidé v tomto termínu “nesečtou” online, musí od 17. 4. do 11. 5. odevzdat sčítací formulář na příslušné místo. Ten jim bude poskytnut buď sčítacím komisařem, nebo si jej budou moci samo vytisknout z oficiálního webu věnovaného letošnímu sčítání.

Veškeré informace o tom, koho se povinnost “nechat se sečíst” týká, potažmo jak se nahlíží na domy a byty či jakékoliv další odpovědi na otázky naleznete přímo na webu letošního sčítání. Ten je vytvořen velmi přehledně, takže by s orientací na něm neměl být problém.

Online i listinný formulář pro sčítání lidu, domů a bytů naleznete zde