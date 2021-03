Co znamená ukončení prodeje HomePodu pro českého uživatele

Cena inteligentního reproduktoru Apple HomePod byla hlavním důvodem, proč příliš nepřitahoval pozornost fanoušků společnosti. Kvůli tomu se také neprodával zrovna dobře, a to ani po jeho zlevnění, které se uskutečnilo již před dvěma roky. Společnosti tak generoval stálou ztrátu, což bylo ostatně veřejným tajemstvím. Je tedy pochopitelné, že jej Apple ukončil a potenciální zájemce směruje spíše k levnějšímu HomePodu mini.

Současní majitelé prvního HomePodu však nemusí být tímto rozhodnutím o ukončení prodeje nijak znepokojeni. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by ho Apple přestal jakýmkoli způsobem podporovat. Pro českého uživatele to samozřejmě znamená zejména otázku ohledně aktualizací operačního systému. Apple zpravidla poskytuje aktualizace iOS pro své iPhony po dobu nejméně čtyř let. Aktualizace softwaru HomePodu se tak v nejbližší době nezastaví. A protože oba modely reproduktoru společnosti sdílejí stejnou základnu kódů, není důvod, aby Apple odřízl velký HomePod od novinek, dokud nedosáhne bodu, kdy je už jeho čip A8 nezvládne zpracovávat. Ten byl však představen již v roce 2014 s iPhonem 6 a jediným zařízením, které jej ještě využívá, je Apple TV HD z roku 2015.

Hardwarově můžeme vycházet ze situace kolem routerů AirPort. Ten společnost zařízla v roce 2018, vyprodávala jej ještě několik měsíců. U něho se nicméně Apple zavázal, že jej bude podporovat ještě nejméně do roku 2023, což je dlouhých 5 let. U HomePodu by tak měla být situace podobná. Pokud si jej tedy koupíte i teď, měli byste mít zajištěnou podporu až do roku 2026. Není to ale nic výjimečného, jedná se o standardní politiku společnosti. Po pěti letech od ukončení prodeje označuje společnost takové produkty za staré nebo zastaralé, pokud jsou ale pro ně náhradní díly, opraví vám je jakýkoli k tomu autorizovaný servis Apple. V případě dvouleté záruky, a to zejména u v tuzemsku zakoupených HomePodů, musíte k prodejci. Zde Apple totiž své chytré reproduktory oficiálně neprodává.

HomePod lze zakoupit zde