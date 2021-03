Životní pojištění Mutumutu vám za sportování dá Apple Watch

Komerční sdělení: Dárek v podobě smartwatch může získat každý nový zákazník Mutumutu. Stačí si sjednat pojištění, stáhnout aplikaci, splnit jednoduchou sportovní výzvu a o úspěch se podělit na Facebooku, Twitteru, Instagramu nebo LinkedInu s hashtagem #mutumuturespekt. Už za první měsíc pojištění si tak můžete vysportovat Apple Watch 3 (38 mm) nebo poukaz na 5000 korun. Za ten si můžete pořídit jiné chytré hodinky, případně fitness náramek, podle vlastního výběru. Klidně i dražší – jednoduše si doplatíte rozdíl.

Hodinky už dostaly stovky lidí

Nejenže získáte dárek, ale ještě se při tom dostanete do formy. Prostě win-win. Zákazník Mutumutu Jiří B. na to konto napsal: „Díky výzvě jsem zhubl 3 kila, a hlavně mám chuť dál běhat. Chtěl bych vám moc poděkovat za motivaci, kterou jste mi dali.“ Výzvu si můžete poskládat ze sportů, které vám vyhovují, ať už dáváte přednost dlouhým procházkám, trénujete na maraton, jezdíte do práce na kole nebo třeba cvičíte doma přes Zoom. „Nachodil jsem kolem 55 tisíc kroků a díky Rekolům, jejichž služeb jsem poprvé využil, mám naježděno 3 a půl hodiny na kole. A ani to nebolelo,“ napsal po splnění měsíční výzvy Ondřej N. Opravdu to nebolí, výzvu už splnilo více než 400 lidí. Je nastavená tak, aby ji zvládl každý a aby zákazníky Mutumutu motivovala k pravidelnému pohybu.

Nejdřív smartwatch, potom cashback

Polevit nemusíte ani poté, co budete mít splněno. Mutumutu totiž svoje zákazníky za zdravý životní styl odměňuje po celou dobu pojištění. Každého čtvrt roku dostanete zpátky peníze ze zaplaceného pojistného, a to přímo na svůj bankovní účet. 5 % z pojistného vám Mutumutu vrátí za to, že nekouříte, dalších 5 % za pravidelné prohlídky u doktora a až 20 % si můžete vysportovat. Cashback vychází z bodů, které sbíráte v aplikaci. Počítají se všechny sporty, o kterých už byla řeč: chůze, běh, jízda na kole, ale také aktivity na sportovištích, jako je posilování, plavání, jóga nebo třeba lukostřelba. V době, kdy jsou sportoviště zavřená, si stejnou bodovou odměnu vysloužíte za cvičení doma.

Proč to Mutumutu dělá?

Protože chce mít komunitu klientů, kteří se o sebe starají. Díky prevenčnímu programu jsou zákazníci dlouhodobě zdravější, což znamená méně pojistných událostí, při kterých je nutné vyplácet peníze. Ve výsledku tak ušetří všichni. Zdravé životní pojištění, které vás bude motivovat k pohybu, si můžete jednoduše sjednat online. Mutumutu pojišťuje jen to nejdůležitější: pracovní neschopnost, invaliditu a úmrtí. Když to bude potřeba, dorovná vám příjem a zabezpečí vás i vaši rodinu. S Mutumutu tak budete mít klidnější spaní, a ještě k tomu najedete na zdravý životní styl. S chytrými hodinkami a cashbackem to půjde samo.