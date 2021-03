Vyplatí se teď kupovat akcie Applu?

Akcie Applu již přes 40 let představují jistotu dobré investice. Pokud byste si koupili akcie za 1000 dolarů při uvedení společnosti na burzu před 40 lety, měli byste dnes v kapse 1,2 milionů amerických dolaru.

To je velmi dobrý výsledek. Za celou historii této americké ikony byl nejhorším dnem pro investici 26. leden 2021. Kdybyste tehdy koupili akcie Apple za 1000 dolarů, byla by dnes na vašem účtu ztráta 16 %. Nevídané. A proto – má stále smysl dnes akcie Applu nakupovat? Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Koronavirus a GAFAM

Jako všechny akcie z GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) vyšel i Apple z celé koronakrize vítězně. Sanitární pravidla přispěla k ještě větší digitalizaci a závislosti na informačních technologiích a zařízeních. Firmy, ale i jednotlivci, kteří se dlouhodobě snažili odolávat přechodu do virtuálního světa, tentokrát neměli na výběr.

Všechny světové akcie sice zasáhl burzovní propad v březnu 2020, avšak jakmile byla burzovní krize díky zásahu centrálních bank zažehnána, technologické akcie vystřelily až ke hvězdám. A to byl i případ Applu. Jeho akcie posílily z 59 dolarů na svůj vrchol 139 dolarů 17. ledna 2021. Od té doby se jim nedaří. Své maximální hodnoty Apple opustil a dnes se prodává okolo 125 dolarů za akcii. Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Pesimismus u Applu

Pro mnohé investory jsou dnes akcie Applu předražené. Hlavním důvodem je dlouhodobá skepse vůči tomu, zda se Apple dokáže technologicky udržet před silnou konkurencí právě z Číny. Poslední léta se stal mnohem silnějším v marketingu než v technologiích a je otázkou, jak dlouho budou uživatelé schopní platit astronomické částky jen proto, aby měli poslední módní hit od tohoto výrobce.

Druhým důvodem k pesimismu u této akcie je geopolitické napětí mezi USA a Čínou. Apple se velmi lehce může dostat do problémů, pokud by se obchodní válka vyhrotila, je na Číně závislý nejen při výrobě, ale i v prodeji. Čínský trh se stává čím dál důležitějším a ani v roce 2021 tomu nebude jinak. V loňském roce byla většina států světa v recesi, s výjimkou Číny.

Důvody, proč i dnes koupit akcie Applu

Přestože se akcie obchodují blízko svých maximálních hodnot, existují důvody, proč by se mohly prodávat ještě dráž. Pojďme se na ně společně podívat.

Malí investoři

Akcie Applu jsou nesmírně populární u drobných investorů. To se ukázalo během první vlny covidu, kdy je investoři z Robinhood dostali mezi TOP 10 nejnakupovanějších akcií. Nová vláda amerického prezidenta Joea Bidena schválila nový podpůrný plán za 1,9 bilionů dolarů. Část této pomoci se dostane přímo do rukou drobných investorů, kteří již nyní chtějí tuto státní pomoc přetavit do akcií. Apple bude jistě opět vyhledávaným titulem malých hráčů.

Kapitálová vybavenost

Apple nevyplácí nijak velkou dividendu, čtvrtletní dividenda představuje nyní 0,2 dolarů na akcii, což představuje roční výnos okolo 0,6 %. Kouzlo Applu je však někde jinde. Apple má obrovskou finanční rezervu 196 miliard dolarů v hotovosti. Tyto peníze nepoužívá na výplatu dividend, ale na odkup svých vlastních akcií. Tím pádem se kurz Applu v následujících letech výrazně nepropadne.

Navíc má Apple velké možnosti a prostor pro další investice. Je zcela pravděpodobné, že v následujících letech koupí nadějný startup, který celé skupině zajistí technologický náskok a tučné zisky na další desetiletí. Koupit akcie Applu taktéž znamená sázku na akviziční potenciál amerického hegemona. Právě možnost potenciální expanze Applu je nejpádnějším důvodem pro nákup akcií i při současných poklesech. Pokud byste tedy k vašim Apple produktům rádi měli doma i nějaké akcie tohoto velikána, aktuálně může být pro nákup zajímavá příležitost.

Koupit, či nekoupit. Důvodů k učinění obou rozhodnutí je samozřejmě mnoho. Ať už se rozhodnete jakkoliv, svou investici si vždy dobře promyslete. Nezapomínejte na to, že byste nikdy neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Více o tom, jak investovat do akcií a na co si při investování dát pozor, si můžete přečíst zde.