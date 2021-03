První letošní Apple Keynote budí čím dál větší rozpaky

Na příští úterý 23. března měl mít podle spousty věrohodných zdrojů Apple naplánovanou svou první letošní Keynote, na které si měly svou premiéru odbyt například nové iPady Pro, lokalizátory AirTags, Apple TV a snad i AirPods 3. Jak se však nyní zdá, minimálně v tento den se žádná Keynote konat nebude.

Že lze s termínem 23. března počítat tvrdil například prakticky neomylný Kang, Jon Prosser, Max Weinbach a další. Právě s ohledem na tato velká jména proto bral Keynote příští týden leckdo za naprosto hotovou věc, která měla být včera ze strany Applu potvrzena rozesláním pozvánek. Ty totiž v posledních měsících začal rozesílat pouhý týden před konáním Keynote, což si může dovolit díky tomu, že běží online a nikoliv živě z USA. Včera však nerozeslal vůbec nic. A jelikož je krajně nepravděpodobné, že by dobu mezi rozesláním pozvánek a konáním Keynote ještě zkrátil (například na 6 dní a rozeslal tak pozvánky dnes), kalkulují jablíčkáři prakticky jen se dvěma možnostmi – úplným zrušením eventu a odhalením produktů skrze tiskové zprávy, nebo jeho přesunutím na úterý 30. března. Pokud se ptáte, proč je stále řeč o úterý, je to proto, že jarní Keynotes jsou pořádány vždy v úterý a změna se proto neočekává ani letos.

Pokud by byla pravdivá první varianta, pravděpodobně bychom se 23. března přeci jen něčeho ze strany Applu dočkali. Na mysli však nemáme klasickou Keynote, nýbrž zveřejnění několika tiskových zpráv, ve kterých by se představily všechny chystané produkty. Jejich vydávání by pak sice mohl Apple teoreticky i rozfázovat do několika dní, jak tomu bylo v roce 2019, ale s ohledem na to, že se loni nebál ukázal vícero produktů v jeden den se zdá trochu pravděpodobnější vydání najednou.

V případě přesunutí Keynote se dá předpokládat, že by se konala poslední březnové úterý – tedy 30., den po Velikonocích. Pozvánky na ní by pak Apple velmi pravděpodobně rozeslal též 23. března, aby dodržel svůj klasický týdenní předstih a své fanoušky na akci patřičně navnadil. Zde je ale potřeba říci, že 30. březen už je dost krajní termín a k těm obecně Apple příliš často nesahá. Bylo by tedy popravdě vcelku překvapivé, kdyby tomu bylo letos jinak.

Až čas ve výsledku ukáže, k jaké variantě má Apple blíž a kterou naopak zavrhl, potažmo zda nepřijde se svou vlastní alternativou. Už nyní je nicméně jasné, že z hlediska nejasností může první Keynote letoška směle konkurovat loňským podzimním Keynotes, u kterých svět kvůli pandemické situaci nevěděl, co na nich Apple vůbec ukáže. A jak to vidíte nyní vy?