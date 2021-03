Na Alze nyní seženete veškeré iPhony na splátky bez navýšení

Komerční sdělení: Rádi byste si pořídili nový iPhone, ale nemáte v současnosti dostatek peněz? Pak pro vás máme tip, jak tuto svízel vyřešit. Na Alze totiž můžete až do konce března nakoupit iPhony na splátky bez jakéhokoliv navýšení. Telefony se tak rázem stávají daleko dostupnější.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 +13 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

Akci lze využít jak u nejlevnějších dostupných modelů ve formě iPhonů SE, tak i u těch nejdražších ve formě 12 Pro Max. Splátky vašeho vysněného telefonu si jednoduše rozložíte do 20 měsíců a jakmile je všechny zaplatíte, máte po veškerých starostech. Skvělou zprávou je pak i to, že při koupi nezaplatíte ani korunu. A jak to funguje v praxi? Pokud byste si zakoupili iPhone za 10 000 Kč, při vyzvednutí byste za něj nezaplatili ani korunu a v následujících 20 měsících byste už jen zaplatili splátku 500 Kč měsíčně. Telefon byste tak nepřeplatili a zároveň by vás rozložení platby za něj do několika měsíců mohlo bolet.

Pokud vás tedy akce zaujala, neváhejte s jejím využitím. Času máte sice zatím relativně dost, minimálně v případě iPhonů 12 Pro (Max) byste však mohli narazit na potíže s jejich dostupností, které jejich koupi na splátky značně zkomplikují.

Více informací o iPhonech na splátky bez navýšení naleznete zde