Do Apple Arcade dorazí umělecká hra o stopování

Vývojáři ze studia Versus Evil připomínají, že jejich dlouho plánovaný projekt HitchHiker dorazí hned při vydání do služby Apple Arcade. Hra je ve vývoji už poměrně dlouhou dobu. Původní oznámení proběhlo už v roce 2019 a mělo jít o jednu z her, které se v Apple Arcade objevili během jeho spuštění v září téhož roku. První prototyp navíc vývojáři vypustili už v roce 2017, do velkého zpoždění se tak určitě promítají jejich velké ambice. V HitchHiker se totiž ujmete roli stopaře, který ztratil paměť. Neví nic o sobě, ani o místě, kam cestuje. Nazbývá mu tak nic jiného, než stopovat dál naslepo a doufat, že si vzpomene.

Během stopování nádhernými krajinami budete ve hře potkávat řadu zajímavých postav. Každá z nich má mít svůj vlastní podivný příběh, o který se s vámi podělí. Vaším hlavním úkolem ve hře bude tyto příběhy úspěšně dekódovat. To se vám podaří soustavným řešením různách hádanek, kterými hra podle vývojářů šetřit nebude. Abyste uspěli, budete muset maximálně využít svoje analytické schopnosti. Při řešení některých hádanek je totiž potřeba si všímat i jinak nedůležitých maličkostí. Hra zní a vypadá velmi originálně. Kdy se jí však nakonec dočkáme, není stále jasné. Víme alespoň to, že již několik let před vydáním oceňovaný projekt při vydání dorazí rovnou na Apple Arcade.