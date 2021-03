Apple nepřímo potvrdil brzký příchod iMaců s Apple Silicon

Již brzy by měly nabídku Applu rozšířit další počítače poháněné jeho vlastními čipy. Řeč je konkrétně o iMacích, u kterých se kromě nasazení Apple Silicon počítá i s výrazným redesignem v kombinaci se změnou jejich velikosti. Jejich příchod sice kalifornský gigant zatím neoznámil, ale svou chybou nepřímo potvrdil, že se kvapem blíží.

Nahlašujete při potížích s aplikacemi jejich vývojářům chyby přes vyskakovací okna? Testeři nového iMacu v Applu ano. A právě jedno takové nahlášení testování iMacu s Apple Silicon odhalilo, jelikož vývojáři aplikace DaftCloud jeho Xcode napojený právě na databázi nahlašovaných chyb problém nahlášený přes tento Mac odhalil. Vyplývá to jak ze screenshotu, který poskytl portálu 9to5mac, tak i z dat, která byla v souvislosti s chybou z Macu vývojáři automaticky odeslána. Bohužel, potvrzení pravosti a obecně toho, že se problém udál na iMacu s čipem Apple Silicon je zároveň jediná věc, která lze z vývojářského rozhraní pro kontrolu nahlášených chyb vyčíst – tedy vyjma toho, že na Macu běžel macOS 11.2.1.

Termínů možného představení nových iMaců je v současnosti celá řada a žádný z nich vyloženě nevyčnívá. Spekulovalo se totiž jak nad jarním, tak letním či podzimním představením, jelikož ve všech těchto obdobích Apple v minulosti nové Macy ukazoval. Kdybychom si však měli v redakci vsadit na určitý termín, bylo by to WWDC. Právě to by totiž bylo z našeho pohledu pro jejich představení i v souvislosti s možnými přípravami softwarů pro ně přes léto ideální.