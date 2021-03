AirPods a Apple Watch se i nadále prodávají jako na běžícím páse

Apple nadále dominuje segmentu nositelných doplňků. Podle nejnovějších údajů společnosti IDC představovaly prodeje nositelných produktů Applu během čtvrtého čtvrtletí roku 2020 36 %. Patří sem nejen Apple Watch ale i celá rodina sluchátek AirPods. Oba segmenty navíc stále rostou a nevypadá to, že by zde společnost někdo ohrozil.

Zpráva vysvětluje, že prodeje Apple Watch se meziročně zvýšily téměř o polovinu, tedy konkrétně o 45,6 %. Společnost za to vděčí ideálnímu rozložení portfolia, protože v její nabídce aktuálně najdete nejen levnější Apple Watch Series 3, ale i Apple Watch SE a top model v podobě Apple Watch Series 6. Podskupinu „hearables“ zastupují AirPody 1. a 2. generace, AirPody Pro a AirPody Max.

IDC uvádí, že se u sluchátek společnosti navýšily jejich prodeje o 22 %. To je paradoxně méně než v předchozích čtvrtletích, kdy to bylo 28 respektive 29 %. Zpomalující růst nicméně odráží houstnoucí konkurenci. Ta má však k sesazení Applu z trůnu ještě daleko. Letos bychom se navíc měli dočkat i 3. generace sluchátek AirPods. Ta by měla mít design i některé funkce AirPodů Pro, přičemž by se pořád mělo jednat o pecky, nikoli špunty. Jestli jimi Apple nahradí některou ze stávajících generací není známo.

Protože Apple čísla oficiálně nezveřejňuje, analytici z IDC odhadují, že Apple ve 4. čtvrtletí 2020 prodal 55,6 milionů nositelných produktů. Ve stejném období roku 2019 to bylo 43,7 milionů. To představuje celkový růst o 27,2 %. Applu tak z celkového trhu s nositelnými výrobky patří 36,2 %. Největší konkurencí jsou zde produkty společností Xiaomi a Samsung, které během čtvrtletí dodaly 13,5 milionů a 13,0 milionů kusů.