Žena vyskočila ze sanitky, pak po dalšími řidiči vyžadovala jízdu jako v GTA

Naprosto bizarní událost baví v posledních hodinách Českou republiku. Na podzim loňského roku totiž na silnici mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem vyskočila za jízdy ze sanitky mladá žena, která záhy doběhla k dalšímu projíždějícímu autu, do kterého se rozhodla nasednout a řidiče vyzvat k pokračování jízdě skoro až šílenou hláškou: “Jeďte, jako v GTAčku, jeďte, rychle!” Ty znalejší herního světa tak už jistě tuší, že žena vyžadovala jízdu podobnou těm, které můžeme vídat ve hrách herní série Grand Theft Auto, které lze označit za jedny z nejznámějších her všech dob. A jelikož mají tyto hry obrovské množství fanoušků po celém světě, již začaly na internetu vznikat skutečně zábavné parodie, které vám chceme ukázat i my.