Ruské iPhony budou při prvním zapnutí nabízet k instalaci státem schválené aplikace

Není tomu tak dávno, co se světem prohnaly zprávy o blížím se schválení poměrně kontroverzní legislativy v Rusku. Ta měla technologickým společnostem prodávajícím v zemi své produkty přikazovat předinstalovat do nich státem schválené aplikace, které měly dokonce podle těch nejtvrdších návrhů legislativy nahradit ty, které nabízí výrobce ve zbytku světa. To se sice nakonec nestane, přesto se však Rusku “schválené” aplikace přednostně do elektroniky dostat víceméně podaří.

Podle ruského portálu Vedomosti souhlasil Apple s ohledem na nově přijatý zákon prosazený tamním Ministerstvem digitálních věcí s novým vyskakovacím oknem u iPhonů aktivovaných v Rusku, které uživatele vybídne k okamžité instalaci státem schválených aplikací. Jednat by se mělo konkrétně o kartografické aplikace, aplikace pro sociální média, různé antiviry a dále pak aplikace pro veřejnou správu, které jsou využívány pro platby a civilní služby. Nové vyskakovací okno by mělo na iPhonech aktivovaných v Rusku fungovat od 1. dubna s tím, že by jej mělo být možné “vykřížkovat” a nabídku aplikaci tedy nevyužít. Je nicméně otázkou, zda se možnost vyrušení v budoucnu neporoučí, aby Rusko ignoraci jím doporučených aplikací zabránilo.

Apple se v minulosti netajil tím, že s možným nahrazením nativních aplikací ruskými verzemi, o čemž se zprvu hovořilo poměrně hlasitě, absolutně nesouhlasí. Podobné jednání by totiž bylo dle něj krajně nebezpečné, jelikož bezpečnost cizích softwarů nemůže samozřejmě garantovat, zatímco v případě vlastních aplikací je tomu zcela jinak.