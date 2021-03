Obavy z opotřebení rychlého SSD u Maců s M1 mohou být přehnané

Nedávno jsme vás na stránkách LsA informovali o tom, že majitelé nových Maců s procesory M1 mají potíže s nadměrným opotřebováním SSD svých strojů. O problému se začalo mluvit ve chvíli, kdy uživatelé začali na sociálních sítích a diskuzních fórech sdílet hodnoty opotřebení SSD u svých Maců s M1. Koncem minulého týdne se ale objevily zprávy, podle kterých mohou být obavy z míry opotřebení SSD u Maců s M1 přehnané.

Macy s M1 se kromě jiného mohou pochlubit poměrně dobrou rychlostí. Jedním z faktorů, které mají na tuto rychlost vliv, je to, že čipy využívají takzvanou architekturu sjednocené paměti. Zjednodušeně by se dalo říci, že to v praxi znamená, že se o RAM vždy podle potřeby dělí hlavní procesor, grafika i neural engine. To se odráží také na způsobu využívání SSD, který se liší od strojů s procesory od Intelu. Řada majitelů Maců s procesory M1 zaznamenala extrémně vysokou míru opotřebování svých disků v průběhu pouhých pár měsíců. Opotřebení SSD logicky stoupá s mírou jeho využívání, která je nepřímo úměrná k využití RAM.

Jon Jacobi z magazínu MacWorld ale přišel koncem minulého týden s hypotézou, podle které ve skutečnosti problém s opotřebením SSD u nových Maců nemusí být zdaleka tolik závažný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jacobi například podotýká, že příčinou selhání většiny SSD není jejich opotřebení samo o sobě, ale spíše problémy s jejich ovladači. Dále Jacobi poukazuje na to, že výrobci SSD mají sklon být velmi konzervativní, co se týče hodnocení opotřebení disků. Toto hodnocení je často přizpůsobováno tak, aby uživatel mohl případně využít záruční opravy nebo výměny, přičemž v praxi se SSD obvykle dokáží vyrovnat s až čtyřnásobnou mírou opotřebení. Pokud by se Apple řídil běžnou praxí, měl by 256GB SSD u Macu s M1 dosáhnout hodnocení 150TBW. Pokud by u takového disku docházelo k zápisu 7.5TB měsíčně, došlo by k vyčerpání během méně než dvou let. Podle Jacobiho je ale u 250GB SSD bez problémů možné dosáhnout až 300TBW, a někdy i více. To by v praxi znamenalo čtyři až osm let životnosti. „Pokud si myslíte, že využívání vašeho Macu bude klást nároky na RAM, a nebo budete zapisovat velké množství dat, pak je lepší 16GB RAM než 8GB, a lepší je také větší SSD než menší. Ale panikaření ohledně toho, že opotřebení SSD by u Maců s M1 mohlo vést ke zkáze počítače, je s největší pravděpodobností mírně přehnané.“