Macy s M1 mají problém s enormně rychlým opotřebováváním SSD

Porodní bolesti neopouští nové Macy s čipy M1 ani zhruba čtvrt roku po jejich oficiálním odhalení. Po stížnostech na Bluetooth konektivitu či potíže s externími displeji si totiž nyní jejich majitelé stěžují na nadměrné využívání SSD, které by dlouhodobě vedlo ke zkrácení jeho životnosti a tedy de facto i smrti počítače.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že každé SSD má předem určenou životnost, po jejímž uplynutí začne ztrácet své vlastnosti ve formě rychlosti a v krajním případě i schopnosti udržet ukládaná data v pořádku. Tato životnost je zpravidla nastavena při běžném používání SSD zhruba na 10 let, avšak jak se zdá, u Maců s M1 by mohly SSD disky při zachování současného chování počítače vydržet možná jen pětinu tohoto času – tedy dva roky. Počítače je totiž podle zkoumání profesionálních uživatelů vytěžují naprosto extrémně, jelikož již nyní u některých hlásí využití 10 % maximálního počtu zapsaných terabajtů (TBW).

Proč se tomu tak děje je v tuto chvíli zcela nejasné, jelikož byl problém objeven teprve před pár dny a nestihl se k němu vyjádřit zatím ani samotný Apple. Je nicméně možné, že se jedná “jen” o softwarovou chybu, jejímž odstraněním by Apple životnost SSD v Macích s M1 okamžitě prodloužil na standardní hodnoty. Vyloučit se však nedá ani to, že se jedná o chování standardní, kdy je čipy M1 SSD Maců využíváno de facto jako virtuální RAM paměť, což by jinými slovy znamenalo, že změnu chování by Apple provést nemohl – tedy minimálně v případě, že by chtěl u Maců zachovat jejich vlastnosti. Nezbývá však nic jiného než počkat na jeho vyjádření.