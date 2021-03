Nejlepší úkolové aplikace pro iPhone: Dejte sbohem základním Připomínkám 

Nativní iOS aplikace Připomínky rozhodně není špatná. Mnohým ale může přijít nepřehledná. Alternativ k této aplikaci schraňující nejen připomínky ale i úkoly, které máte naplánovány, je přitom opravdu hodně. Některé vynikají designem, jiné zase funkcemi.

Chcete-li chytit svěží vítr ve světě nástrojů pro správu úkolů, tak na tom, že sáhnete po řešení Microsoftu, není nic špatného. Za aplikací totiž stojí tým vývojářů, kteří dříve vytvořili populární Wunderlist. Ten byl dokonce tak populární, až jej Microsoft koupil a udělal z něho právě titul To Do. Ten je minimalistický po všech stránkách, v čemž právě spočívá jeho síla. Nic vás zde neruší, takže se můžete soustředit jen na své úkoly. Klepnutím na založený úkol mu lze přidávat i strukturu, takže snadno vytvoříte jeden základní, a pak jej rozpadnete na další dílčí. Nechybí termíny, podpora souborů, přidávání poznámek i opakování.

Úkoly od Googlu ocení zejména všichni, kteří je používali na platformě Android a přešli na iOS, ale i ti, kteří jsou k tomu nuceni strukturou firmy, ve které pracují. Společnosti totiž nelze upřít to, že nabízí široké portfolio produktů, které jsou spolu úzce provázány, a tedy se je vyplatí využívat buď všechny, nebo žádný. Titul Google Tasks tedy boduje svou integrací do tzv. G Suite a přímou návazností na služby Gmailu nebo Google Kalendáře. Úkol tak vytvoříte přímo z e-mailu, jeho termíny se vám automaticky propíšou do kalendáře atd. I zde funguje podrobné strukturování, i zde jsou přítomny oznámení a další důležité funkce.

Suru je jednoduchá, krásná a snadno použitelná aplikace hrající barvičkami. Žádný materiální design a nudné nabídky zde nenajdete. Díky tomu vypadají všechny záznamy realizovatelně, ať už se jedná o sebetěžší úkol. Na výběr je ze sedmi barevných schémat, nechybí ani možnost zamknout aplikaci heslem nebo biometrickým ověřením. Titul však boduje také tvorbou myšlenkových map, a díky možnosti nahrávání příloh a zadávání poznámek i prezentací. Nechybí gesta drag & drop, sdílení, záloha na cloud a export obsažených dat do mnoha možných souborů.

Společnost Moleskine je známá svými fyzickými diáři, nicméně i několika populárními aplikacemi. Actions je sice o úkolech, ale také o vašich myšlenkách a nápadech. Titul je však založen na jednoduchém zadávání informací. Nemusíte si hrát s jakýmikoli detaily, záznam zadáte prakticky okamžitě a doladíte jej, až na to budete mít čas. Vše zde tedy funguje na bázi digitálních karet. Není to o strukturování složitých pracovních úkolů, ale spíše o tom, abyste každý týden nezapomněli zalít květiny. Vše ovládáte jednoduchými gesty, s aplikací však umí pracovat i hlasová asistentka Siri a záloha na cloud je zde samozřejmostí.

Ani Productive není určený k řešení složitých strukturovaných úkolů, které plníte dlouhé měsíce. Zde si budete plánovat spíše své návyky, a to v maximálně jednoduchém a přehledném prostředí. Hlavním přínosem aplikace jsou ale výzvy, které se vás snaží motivovat den za dnem k plnění nastolených cílů. Také proto jsou k dispozici četné statistiky, které vám na první pohled odhalí úspěšnost vašeho snažení. Tvůrci aplikace nicméně vyzdvihují ještě jeden důležitý fakt. Dospělým uživatelům totiž dokáže aplikace zvládat jejich ADHD poruchu a to tím, že pomáhá s koncentrováním se na denní rutiny.