5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (16. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

S pomocí aplikace Disk Clean Pro dokážete velice snadno a rychle odstranit veškerý balast z úložiště vašeho Macu. Tento nástroj v okamžiku proskenuje celý disk a případně dokáže smazat nepotřebné soubory, logy, reporty o pádech a nedokončená stahování. Nemá problém ani s takzvanými duplicitními soubory a poradí si také s vyhledáním starých, nepoužívaných a velkých souborů.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Stažením aplikace Image Text OCR Photo, PDF Scan si přijdete na skvělý nástroj, který dokáže pracovat s obrázky a PDF dokumenty. Jeho hlavní chloubou je, že nabízí OCR neboli technologii pro optické rozpoznávání znaků, díky čemuž dokáže i ze zmiňovaných obrázků dostat text. Jednoduché je poté i samotné použití. Stačí totiž pouze daný soubor přetáhnout do horního menu baru a o zbytek se postará program za vás. Vše přitom funguje v rámci vašeho Macu a není tedy důvod se obávat o soukromí.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaké vhodné a levné řešení, které by vám umožňovalo jednoduše upravovat vaše fotografie, zbystřete. V rámci dnešní akce si totiž můžete zdarma stáhnout aplikaci Pro Paint – Filter, image and Photo Editor, s jejíž pomocí se můžete rovnou vrhnout do samotných úprav. Tento program nabízí řadu nejrůznějších nástrojů, nechybí systém vrstev, různé štětce, více než 50 filtrů a řada dalších.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Další aplikace, která je taktéž určena k úpravám fotografií a je k dostání se slevou, je Tweak Photos – Image Editor. Největší výhodou každopádně je, že s pomocí tohoto nástroje se můžete pustit do úprav hned několika snímků najednou, kdy můžete vsadit na nejrůznější efekty, měnit formáty, velikost a rozměry, přejmenovávat, otáčet, přidávat vodoznak a řadu dalších.

Původní cena: 229 Kč (49 Kč)

Máte rádi akční strategické hry, u kterých můžete zároveň zrelaxovat, ale přesto se skvěle zabavíte? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná byste si mohli připomenout legendární krvežíznivé žížalky ve hře Wormds W.M.D. V tomto 2D titulu budete ovládat váš tým žížálek, kdy vaším cílem je zničit nepřítele. K tomu máte k dispozici řadu nejrůznějších zbraní a je jen na vás, jakou cestou se vydáte.

Původní cena: 29,99 € (7,49 €)