Astra Zeneca: Zjistěte, kde už je omezené, či zastavené očkování toutu vakcínou v Evropě

Zatímco koronavirová vakcína od firmy Pfizer/BioNTech je vynášena do nebes, o vakcíně z dílny společnosti Astra Zeneca se totéž bohužel říci nedá. Čím dál více zemí po celém světě a převážně pak v Evropě totiž poukazuje na její možné vedlejší účinky ve formě tvorby krevních sraženin, které mohou nejenže způsobit vážné zdravotní komplikace, ale dokonce i smrt. Pro to nemusíme bohužel chodit ani příliš daleko – zdá se totiž, že jedna z obětí vedlejších účinků vakcíny Astra Zeneca by mohla být ze Slovenska a co víc, jednalo se o poměrně mladou učitelku.

Zdroj: Unsplash

Zatímco ještě nedávno byl seznam zemí, které se od vakcíny Astra Zeneca odvrací zády, velmi krátký, s přibývajícími problémy se seznam výrazně prodlužuje. Stopku totiž dostala vakcína už například v Německu, Itálii, na Islandu, v Irsku či v Norsku. Dá se navíc očekávat, že se seznam zemí v následujících hodinách či dnech rozšíří a to i přestože se výrobce vakcíny dušuje, že krevní sraženiny s jeho produktem nesouvisí – respektive že to alespoň jeho testy nepotvrzují. Že by se ale jednalo o náhodné sraženiny s vakcínou nesouvisející se však zdá mnohým lékařům velmi nepravděpodobné. Na finální verdikty předních zdravotnických kapacit si ale budeme muset ještě počkat.

Kde je omezené, či zastavené očkování vakcínou Astra Zeneca v Evropě si můžeze prohlédnout zde