7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (15. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Contacts Backup – Easy Export se dokáže postarat o správu vašich kontaktů. Jedná se o perfektní řešení, s jehož pomocí můžete takřka okamžitě zálohovat celý váš adresář a případně jej sdílet, exportovat v různých formátech, nebo provést obnovu.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace ColorCamera – Color Picker získáte parádní nástroj, který se samozřejmě týká barev. Tento program si konkrétně dokáže poradit se zjištěním konkrétní barvy z vaší fotografie, přičemž vám zároveň poradí, jaký odstín se k této barvě hodí.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jedna z nejoblíbenějších her se opět dostává do akce. Řeč je samozřejmě o Baldur’s Gate II: EE, která sklízí řadu pozitivních recenzí. V tomto titulu se ocitnete unešeni, uvězněni a mučeni zlým černokněžníkem jménem Irenicus, jenž se snaží z vás dostat sílu, která vás doprovází již od narození. Zvládnete jeho moci odolat a osvobodit se, čímž se vám otevře stezka za nezapomenutelným dobrodružstvím? Hru je doporučeno hrát na zařízeních s displejem větším než 7″.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jestliže se mnohdy ocitnete v situaci, kdy zkrátka zapomenete na nějakou nadcházející událost, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní akci na aplikaci DownCount Countdown Timer. Do tohoto nástroje si totiž budete zapisovat zmiňované akce a program vám bude sám počítat, kolik dní do nich zbývá. Zároveň je k dispozici perfektní widget, tudíž můžete mít kdykoliv vše na očích.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Napadlo vás někdy, že by bylo celkem fajn, kdybyste za pomocí vašeho iPadu či iPhonu mohli vytvářet nejrůznější plakáty, propagační materiály, letáčky, pozvánky a další infografiku? V takovém případě by vám neměla chybět aplikace InfoGraphic and Poster Creator, která se pyšní více než 400 šablonami a umožní vám v okamžiku vytvářet zmiňované materiály.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Pokud hledáte nějakou zábavnou a nenáročnou hru, u které byste mohli parádně zrelaxovat, zbystřete. Do akce totiž zavítal titul mySolar – Build your Planets, ve které se doslova zhostíte role boha. Vaším úkolem bude vybudovat vaši vlastní Sluneční soustavu. Napříč vesmírem také budete muset sbírat takzvané boží body a body hmoty, které slouží pro zmiňované budování. Zároveň si ale budete muset dát pozor na vaše nepřátelské soustavy, které musíte doslova pohltit a absorbovat jejich zdroje.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace Simply Zen Guided Meditation se můžete doslova okamžitě ponořit do světa meditace. Tento nástroj totiž funguje jakožto váš osobní instruktor, kdy vás provede několika meditačními cvičeními, kdy přináší řadu benefitů v podobě zlepšení vaší nálady, redukce stresu, podpoření produktivity a dalších.

Původní cena: 149 Kč (49 Kč)