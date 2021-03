5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (15. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže častokrát pracujete s nejrůznějšími obrázky a potřebujete pohodlné řešení, s jehož pomocí byste dokázali doslova v okamžiku převádět formáty těchto souborů, tak byste rozhodně neměli promeškat dnešní akci na aplikaci batchCONVERTER. Tento nástroj totiž dokáže hromadně překonvertovat snímky do nejrůznějších datových formátů a nechybí mu ani podpora Maců s Apple Silicon.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Hledáte nějakou vhodnou alternativu, která by vám dokázala posloužit pro prohlížení vašich fotografií a ostatních snímků, přičemž by si zároveň poradila s přehráváním videí? V takovém případě by se vám mohla zalíbit aplikace ImageViewer: Video Player and Photo Image Viewer. Program samozřejmě podporuje všechny dnes nejpoužívanější formáty.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace Video Converter Platinum můžete v okamžiku převést vaše DVD do formátu MP4, MOV, WMV a řady dalších. Řešení nemá problém ani s exportem Full HD 4K videa a obecně se dá říct, že slouží k převodu videí napříč nejrůznějšími formáty, které můžete uzpůsobit i podle cílového zařízení.

Původní cena: 779 Kč (499 Kč)

Pokud byste rádi rozšířili svoje vlastní znalosti a naučili se řadu cenných informací o zvířatech, rostlinách a podobně, tak byste rozhodně neměli promeškat slevu na aplikaci Earth 3D – Animal Atlas. Prakticky se totiž jedná o interaktivní glóbus, kdy se můžete podívat na jakékoliv místo na Zemi a prohlédnout si tamní zvěř a rostliny. Nechybí ani případné modely či fotografie.

Původní cena: 79 Kč (9 Kč)

Řadíte se mezi milovníky motorek, akčních her a závodů? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by ve vaší knihovně rozhodně neměl chybět titul Road Redemption. V tom se totiž zhostíte role šéfa motorkářského gangu, se kterým se vydáte na různá dobrodružství. Nevyhnete se ani různých soubojům, kdy přímo ze sedla motorky budete muset střílet kolem sebe. Hra mimo kampaň nabízí kooperační režim s rozdělenou obrazovkou, kdy si hru můžete vychutnat přímo v prostředí domova, nebo se vydat rovnou do prostředí online hraní.

Původní cena: 16,79 € (5,87 €)