5 tipů a triků, které by měl znát každý uživatel AirPods

Když Apple před několika lety představil vůbec první generaci AirPods, tak prakticky nikdo nečekal, co všechno tato bezdrátová sluchátka způsobí. V současné době se totiž jedná o nejoblíbenější sluchátka na světě a společně s Apple Watch se jedná o nejvíce prodávané nositelné příslušenství. Momentálně už je navíc k dispozici druhá generace AirPods, která přišla s vylepšeními, společně s AirPods Pro, která jakožto první špuntová sluchátka nabídla aktivní potlačení okolního hluku. Jestliže už patříte mezi majitele jablečných sluchátek, popřípadě pokud se stále rozhodujete a chtěli byste zjistit, co umí, tak jste tady správně. Níže se podíváme na 5 tipů a triků pro AirPods.

Sledování stavu baterie ve widgetu

Kalifornský gigant pravidelně každým rokem uvolňuje nové operační systémy pro svá zařízení – a letos, i navzdory koronaviru, tomu nebylo jinak. Na jablečné telefony tak přišel iOS 14, který nabízí oproti svému předchůdci mnoho změn. Zmínit můžeme například kompletně přepracované widgety, které jsou nově modernější a minimalističtější. Dobrou zprávou pro uživatele iPhonů je, že si tyto widgety dokonce mohou přesunout na jednotlivé stránky mezi ikony aplikací. V rámci widgetu Baterie pak můžete sledovat baterii všech vašich jablečných produktů, včetně AirPodů či Apple Watch. Pokud chcete stav baterie vašich zařízení sledovat, rozhodně si widget Baterie přidejte na plochu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

AirPods a iPhone jako dětská chůvička

Pokud máte doma malé dítě, tak jste si zajisté pořídili také dětskou chůvičku. Věděli jste však o tom, že dětskou chůvičku můžete využít i na iPhone? Vše, co k tomu potřebujete, je právě samotný jablečný telefon, AirPods (popřípadě jiná sluchátka s MFi) a funkce Živý poslech, která dokáže z vašeho iPhonu udělat mikrofon a z AirPodů zařízení pro příjem zvuku. Pro aktivaci Živého poslechu přejděte prvně do Nastavení -> Ovládací centrum, kde níže přidejte prvek Sluch. Po přidání prvku připojte vaše AirPody k iPhonu, a poté otevřete ovládací centrum, kde klepněte na ikonu ucha. Jakmile tak učiníte, tak už jen stačí, abyste klepnuli na Živý poslech, čímž se funkce aktivuje. Poté ponechte váš iPhone v pokoji s dítětem a zvuk se bude automaticky přenášet do AirPodů.

Sdílejte zvuk do dalších AirPodů

Jestliže jste ještě před několika lety jezdili s vaším nejlepším kamarádem či kamarádkou do školy autobusem, popřípadě pokud jste společně jeli na nějaký výlet, tak jste si zajisté pustili hudbu do sluchátek. Tehdy jste si mohli stejnou hudbu přehrát jedině tak, že jste ji pustili na jednom zařízení s tím, že si každý vzal jedno sluchátko. Co si budeme nalhávat, po hygienické stránce se nejedná o nic ideálního, dráty navíc nejsou úplně pohodlné. Žijeme však v moderní době a i s tímto sdílením hudby inženýři v Applu počítali. Jestliže tedy máte jak vy, tak i druhá osoba AirPody, můžete vaši hudbu jednoduše sdílet. Stačí, abyste vaše AirPody připojili k iPhonu, a poté otevřeli ovládací centrum. Zde klepněte na ikonu AirPlay v pravém horním rohu prvku pro ovládání hudby. Nakonec stačí klepnout na možnost Sdílet audio… a vybrat AirPody, na které se má hudba sdílet.

Zjištění stavu baterie na Apple Watch

Patříte-li mezi jedince, kteří rádi sportují, tak si doslova zamilujete kombo v podobě AirPods a Apple Watch. I přesto, že jablečné hodinky prozatím v Česku nemohou fungovat naprosto samostatně, tak k nim jednoduše a bez přítomnosti iPhonu můžete připojit AirPody. Do paměti Apple Watch si pak můžete vložit vybranou hudbu, takže si s sebou na běhání vůbec nemusíte brát telefon. Výše jsme si ukázali, jakým způsobem můžete zobrazit stav baterie AirPodů na vašem iPhonu, velice podobně si můžete zobrazit stav baterie AirPodů také na Apple Watch. Prvně je samozřejmě nutné, abyste měli k Apple Watch sluchátka AirPods připojená. Poté na hodinkách otevřete ovládací centrum a klepněte na aktuální procenta nabití baterie. Na další obrazovce pak sjeďte níže, kde už stav nabití AirPodů uvidíte.

Neomezená výdrž AirPodů

Vzhledem k tomu, že prozatím není možné na větší vzdálenost provádět bezdrátové nabíjení, tak bohužel stále musíme čas od času AirPody vytáhnout z uší, abychom je mohli nabít. To může být problém pro takové jedince, kteří mají AirPody v uších celý den, jelikož například čekají na různé hovory. AirPody každopádně dokáží fungovat i samostatně, tudíž můžete mít v uchu pouze jeden AirPod, zatímco ten druhý se bude nabíjet v pouzdře. Díky tomu si můžete zajistit prakticky neomezenou výdrž jablečných sluchátek. Jednoduše stačí, abyste měli v uchu jediný AirPod s tím, že se druhý bude nabíjet v pouzdře. Jakmile se první AirPod ozve, že je vybitý, tak jej vložte do nabíjecího pouzdra. Druhý AirPod z pouzdra poté vytáhněte a vložte jej do druhého ucha. Takto proces můžete opakovat prakticky do nekonečna, potažmo dokud se nevybije nabíjecí pouzdro. Pokud připojíte k napájení i to, máte vyhráno.