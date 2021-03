4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (8. 3. 2021 – 14. 3. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Aplikace s názvem Dojo – Meditation and Sleep si klade za cíl to, aby vám pomohla co nejlépe uvolnit vaši mysl i vaše tělo. Tvůrci aplikace vědí, že začít s meditací není vždy snadné, a proto vyvinuli Dojo, aby začátečníkům usnadnili jejich cestu k meditaci a relaxaci. Najdete zde úvod do meditace, stejně jako různé druhy meditace pro řadu účelů, příběhy pro lepší usínání a mnoho dalšího.

Fotogalerie Dojo Meditation 1 Dojo Meditation 2 Dojo Meditation 3 Vstoupit do galerie

Roztomilá hra s názvem Otter Ocean jistě potěší všechny milovníky vyder. Otter Ocean patří do kategorie takzvaných pomalých, pasivních, relaxačních her, ve kterých se nemusíte stresovat honbou za vítězstvím nebo porážkami nepřátel. Vaším cílem je rozšiřovat si vlastní sbírku roztomilých vyder, objevovat nová zvířátka, skrytá tajemství a nové okouzlující světy.

Fotogalerie Otter Ocean 1 Otter Ocean 2 Otter Ocean 3 Vstoupit do galerie

Aplikace ISCN Weather nabízí každodenní podrobnou a spolehlivou předpověď počasí pro váš iPhone. Najdete zde jak klasickou předpověď, tak i záběry z radaru, satelitní zobrazení nebo třeba varování před výraznými změnami počasí. V aplikaci si můžete také nastavit vybrané oblasti, u kterých chcete být včas informování o změnách počasí.

Fotogalerie ISCN Weather 1 ISCN Weather 2 ISCN Weather 3 Vstoupit do galerie

Neohrožená novinářka Laura znovu vyšetřuje sérii záhadných vražd, ke kterým došlo v New Yorku. Ponořte se do strhujícího kriminálního příběhu a pokuste se sami co nejlépe vyřešit záhadu tajemného zločinu. New York Mysteries 2 je dobrodružná hra, ve které mimo jiné objevujete skryté objekty, které vám pomohou vyřešit záhadu. Dokážete vyřešit všechny hádanky a poradit si s mechanismem, který vás dovede k odhalení pachatele?