Google digitální garáž: Ověřte si, jak moc se vyznáte v internetu?

Pokud jste někdy uvažovali nad tím, jaké to je mít svůj vlastní e-shop, magazín nebo přesunout něco, co už máte v kamenné pobočce také na internet, pak pro vás mám jeden tip, jak se o podobných věcech dozvědět veškeré základy. Google Garáž je jedinečné místo, ve kterém najdete řadu interaktivních kurzů, které vás naučí vše o tom, jak funguje například marketing, vyhledávání, seo, sem a mnoho dalších věcí, se kterými se dnes a denně setkává každý, kdo používá internet. Veškeré kurzy, které Google nabízí, jsou dostupné zcela zdarma a jejich úlohou je vás seznámit s internetem takříkajíc z druhé strany. Můžete jej totiž využívat i jinak než jen jako zdroj informací, můžete do něj informace vkládat a dokonce na něm vydělávat.

Google Digitální Garáž

Google Garáž je projekt, který vás nenásilnou formou provede vším, co by vás mohlo zajímat. Aktuálně je zde kromě desítek klasických kurzů také kurz, po jehož absolvování získáte certifikát, ale hlavně se dozvíte, jak například převést svoji firmu nebo živnost na internet. Obzvlášť v dnešní době, kdy k vám zákazníci nemohou, se musela řada firem a živnostníků přesunout právě do online světa a ještě i dnes je spousta takových, kteří i když patří mezi špičku ve svém oboru v dané lokalitě, o internetu neví vůbec nic. Tito lidé se pak stanou snadno kořistí nějaké marketingové agentury, která ve výsledku spolkne víc peněz než vynaloží na samotné kampaně, udělá vám za dvacet tisíc web postavený na jedné šabloně wordpressu, kterou vidíte všude na internetu a jako bonus vám udělá SEO na slova, u kterých – pokud nejste největší firma na světě s nejstarší doménou – , tak stejně nemáte šanci ve vyhledávačích uspět. Většinu z toho přitom alespoň pro začátek zvládnete sami a bude vás to nejen bavit, ale dáte tomu také to nejdůležitější, kus z vás.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Abyste se právě o tom, jak registrovat svoji firmu na internetu, zařadit ji do Google Map, rozjet první placenou kampaň, získat zpětnou vazbu od zákazníků a tak dále dozvěděli, je tu Google Garáž. Musím říct sám za sebe, že i když se na internetu obchodně pohybuji téměř deset let, i tak jsem se při vyplňování kurzu základy digitálního marketingu dozvěděl něco nového a především zajímavého. Jestli tedy nemáte pár hodin týdně co na práci a chcete se v rámci internetu začít trošku víc vzdělávat, pak rozhodně zkuste Google Garáž a uvidíte sami, že se dozvíte řadu zajímavých věcí, které vám pomohou. Veškeré kurzy jsou samozřejmě zcela zdarma, takže není příliš o čem přemýšlet a pusťte se do toho.

Google Digitální Garáž můžete začít používat přímo zde.