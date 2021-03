Applu unikly další reálné fotky AirPods 3, takto budou vypadat

Přestože zbývají do představení sluchátek AirPods 3 zhruba ještě dva týdny, díky celé řadě úniků o nich již víme takřka vše včetně designu. Ten pak dnes v noci potvrdila další nálož reálných fotek z fabrik výrobců, které novinku zachycují velmi detailně a my si tak o ní můžeme udělat velmi dobrý obrázek s pořádným předstihem.

Fotky, které si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem, v žádném směru nepřekvapí. Zachycují totiž tentýž produkt, který jsme mohli vidět na snímcích v uplynulých týdnech. To jinými slovy znamená, že se díváme na jakési hybridy mezi klasickými AirPods a AirPods Pro, kdy z klasických AirPods ponechal Apple “hlavu” peckového typu bez silikonového špuntu, kterou doplnil krátkou zahnutou nožkou z AirPods Pro. Ta je navíc viditelně uzpůsobená pro ovládání založené na stiscích namísto poklepech, jak tomu je u základních AirPods v současnosti.

Fotogalerie AirPods 31 AirPods 32 AirPods 33 airpods pro 3 fotky 2 +2 Fotek airpods pro 3 fotky 1 Vstoupit do galerie

Díky změně délky nožky mohl Apple poměrně výrazně přepracovat i nabíjecí pouzdro sluchátek, které je nyní výrazně nižší než tomu bylo předtím a svým designem celkově připomíná spíše pouzdro od AirPods Pro. Oproti němu však bude i užší, jelikož u něj Apple nemusel myslet na prohlubně pro silikonové špunty. Samozřejmostí je pak LED dioda signalizující stav nabití krabičky a sluchátek.

Jelikož jsou již AirPods 3 v hromadné výrobě, jejich představení nestojí v cestě zhola nic. Ačkoliv Apple samozřejmě zatím neoznámil, kdy je ukáže, mělo by se tak podle naprosté většiny leakerů stát 23. března na první letošní Keynote. Zda jsou jejich předpovědi pravdivé či nikoliv ukáže už příští týden, který by měl přinést pozvánky – stát by se tak mělo konkrétně v úterý.