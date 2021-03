5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (12. 3. 2021 – 14. 3. 2021)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho procházkami v přírodě, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na čtveřici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Debbie a její parťačky

Debbie Ocean (Sandra Bullock) trvalo pět let, osm měsíců a dvanáct dní, než vymyslela největší loupež svého života. Nemůže ji ale spáchat sama, proto si bere na pomoc kamarádku Lou (Cate Blanchett) spolu s klenotnicí Amitou (Mindy Kaling), pouliční zlodějkou Constance (Awkwafina), překupnicí Tammy (Sarah Paulson), hackerkou Nine Ball (Rihanna) a návrhářkou Rose (Helena Bonham Carter). Parta má zálusk na diamanty v hodnotě 150 milionů dolarů, ty se však v současné chvíli nachází na krku Daphne Kluger (Anne Hathaway), která bude v záři reflektorů na události roku, metropolitním galavečeru…

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Steve Jobs: The Man in the Machine

Snímek Steve Jobs: The Man in the Machine se od ostatních filmů o spoluzakladateli Applu tak trochu liší. Má jej na svědomí režisér Alex Gibney, a film je spíše ambivalentním portrétem kontroverzní osobnosti, než nekritickou ódou na úžasného Jobse. Pokud se zajímáte o Jobse a o Apple, rozhodně byste si tento titul, který podrobuje nelítostnému zkoumání kult osobnosti i značky, neměli nechat ujít.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Hardcore Henry

Vzbudil jsi se, nic si nepamatuješ. Nejspíš proto, že tě právě oživili. Ta krásná žena říká, že tě miluje a že se jmenuješ Henry. Máš jakoby umělý ruce a nohy. Najednou někdo vtrhnul do místnosti, střílí na tebe a ženu, která tě miluje, unášejí pryč. Měl bys jí pomoct a dostat zpátky. Kdo ji ale unesl? Mocný vůdce s armádou žoldáků a plánem na ovládnutí světa. Jsi v neznámém městě, kde se tě neustále pokouší někdo zabít. Kromě tohohle chlápka, je z Británie, Jimmy. Prý je s tebou. Nejseš si tím úplně jistý, ale zatím na tebe alespoň nestřílí. Pokud celý tohle šílenství přežiješ, a zjistíš, co se vlastně děje, mohl by ses dozvědět, jaký je tvůj účel a kdo vlastně jsi. Vzhůru do akce! A ještě něco . . Hodně štěstí, Henry. S největší pravděpodobností ho budeš opravdu potřebovat.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

Get Smart

Ve chvíli, kdy dojde k napadení velitelství americké zpravodajské tajné služby a identita většiny zaměstnanců je prozrazena, povolává její šéf do akce přemotivovaného analytika Maxwella Smarta, který chce jíž dlouho se superhvězdným Agentem 23 vytvořit neporazitelnou dvojku. Nakonec je ale Smart přiřazen k někomu zcela jinému. Ve spojení s Agentkou 99 nasadí všechny své síly, aby zachránil svět.

59,-. vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina

