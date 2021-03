Výhercem HomePodu mini se stává…

Koncem minulého měsíce jsme ve spolupráci s Mobil Pohotovostí vyhlásili soutěž o HomePod mini. Stačilo si reproduktor zakoupit na mp.cz, sdílet svůj nákup na sociálních sítích a tím jste se automaticky zařadili do soutěže o druhý kousek. Nyní nastal čas vyhlásit výherce, který si bude moct zapojit dva HomePody mini do stereo páru.

Do soutěže se zařadilo hned několik desítek soutěžících. Jak už tomu ale bývá, štěstí se mohlo usmát pouze na jednoho. Vylosovanou výherkyní HomePodu mini v barvě dle vlastního výběru se stává Petra Petermannová. Tímto jí gratulujeme a přejeme, ať jí druhý reproduktor slouží co možná nejlépe. Vyhlášení soutěže proběhlo také na Instagramu @mobilpohotovost, kde byl výherce kontaktován do zpráv.

Fotogalerie Apple HomePod mini HomePod mini Apple HomePod mini textil HomePod mini display +16 Fotek HomePod mini HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini green light HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini baleni HomePod mini adapter HomePod mini HomePod mini uboxing HomePod mini krabicka HomePod mini HomePod mini baleni Vstoupit do galerie

Pokud i vám se HomePod mini líbí a uvažujete o jeho koupi, pak teď máte ideální příležitost. Na mp.cz totiž reproduktor aktuálně pořídíte jen za 3 090 Kč, což je vůbec nejnižší cena na našem trhu. Skladem je bílá i vesmírně šedá varianta. Naše zkušenosti s HomePodem mini si můžete přečíst tady.

HomePod mini za nejlepší cenu koupíte zde