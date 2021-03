iPhone je tu sice s námi už od roku 2007 a zraky mnoha jablíčkářů směřují k jeho iteraci pro letošek, občas však zkrátka stojí za to ohlédnout se do minulosti a zavzpomínat na to, jakým směrem se mohla ubírat. Pravdou totiž je, že kdyby se Apple před mnoha lety nerozhodl pro design iPhonu, jaký se rozhodl, mohly i nynější telefony vypadat ve výsledku zcela jinak – vycházely by totiž z úplně jiného základu. Ostatně, na prototypy prvního iPhonu se můžete podívat v této galerii.

