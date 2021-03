K nákupu nového iPhonu můžete nyní od iStores.sk dostat bonus až 50 €

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad koupí nového iPhonu? Pak je nyní ideální chvíle tak učinit – tedy minimálně na Slovensku. U tamního předního APR iStores.sk totiž právě odstartovala nová akce, v rámci níž můžete při nákupu nového iPhonu získat až 50 € jako bonus. Jeho získání je přitom naprosto jednoduché.

Bonus 50 € získáte v případě, že se rozhodnete pro nákup iPhonu 12 Pro č 12 Pro Max a iStores.sk prodáte na protiúčet vaše staré zařízení. Pokud si pak brousíte zuby na iPhone 12, 12 mini či 11, počítejte s 25 € k výkupní ceně zařízení. To lze obchodu prodat buď online, kdy obchod hradí i přepravu kurýrem (a to i zpět v případě nespokojenosti s výkupní cenou), nebo v aktuálně otevřených výdejních místech – tedy v AVION Bratislava, Europa Banská Bystrica a Aupark Košice. Bonus v hodnotě 25 či 50 € pak můžete uplatnit jako slevu na další nákup v iStores a to u jakéhokoliv výrobku.

Veškeré informace o výkupu naleznete zde