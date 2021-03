Máte doma nějaký starý iPhone, který nevyužíváte, a k tomu malé dítě? Aby bylo malé dítě v bezpečí, a abyste případně slyšeli jeho pláč či naříkání v každé situaci, tak byste si měli pořídit dětskou chůvičku. Tu si můžete klasickým způsobem zakoupit v obchodě, mějte ale na paměti, že žijeme v moderní době. Dnes už si dětskou chůvičku vůbec kupovat nemusíte, jelikož vám perfektně poslouží právě starý iPhone, sluchátka s certifikací MFi a funkce Živý poslech. Tato funkce zvládne z vašeho iPhonu udělat vzdálený mikrofon, sluchátka pak slouží pro příjem zvuku. Chcete-li se dozvědět, jak na to, tak pokračujte ve čtení.

Jak využít starý iPhone jako dětskou chůvičku

Chcete-li využít starý iPhone jakožto dětskou chůvičku, tak se nejedná o nic složitého. Jak už jsem ale zmínil výše, tak je nutné, abyste měli sluchátka s certifikací MFi, tedy například AirPody a jiné. Pokud tuto podmínku splňujete, tak se držte následujícího postupu:

Prvně je nutné, abyste si do ovládacího centra přidali ikonu funkce Sluch.

Na vašem iPhonu tedy přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Poté je nutné, abyste sjeli níže a rozkliknuli kolonku Ovládací centrum.

Zde pak sjeďte o kus níže ke kategorii Další ovládací prvky.

V seznamu prvků zde nalezněte ten s názvem Sluch a klepněte u něj na ikonu +.

Tímto se prvek přidá do ovládacího centra.

Pro změnu jeho umístění podržte napravo ikonu tří čar a posuňte jej výše či níže.

Jakmile tak učiníte, tak vaše sluchátka s MFi připojte k iPhonu.

Nyní už jen stačí, abyste na vašem iPhonu otevřeli ovládací centrum: iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje směrem nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní části displeje směrem dolů.

Zde pak najděte a klepněte na ikonu ucha, kterou jste přidali pomocí postupu výše.

Na obrazovce se objeví rozhraní prvku, kde stačí klepnout na Živý poslech.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete na vašem iPhonu aktivovat Živý poslech a jablečný telefon tak využít jakožto chůvičku. Nyní už jen stačí, abyste iPhone odnesli do pokoje s dítětem a pomocí sluchátek poslouchali, co se děje. Jestliže využíváte AirPody, tak si v uchu nechte pouze jedno sluchátka, zatímco to druhé nechte nabít v nabíjecím pouzdře. Jakmile se první sluchátko vybije, tak ho jen vyměňte s tím druhým. Takto získáte možnost využívat Živý poslech prakticky permanentně, jelikož sluchátka nebude nutné najednou nabíjet.