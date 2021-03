Biatlon program: Kde sledovat SP v biatlonu z Nového Města na Moravě

Program pro biatlon, přesněji řečeno světový pohár v biatlonu 2020/2021, který se ode dneška do neděle koná v Novém Města na Moravě zajímá snad každého fanouška sportu. Biatlon se totiž u nás těší v posledních letech obří popularitě a to i díky úspěchům našich reprezentantů, kteří nás poměrně pravidelně těší cennými kovy z těch největších světových podniků. Velké naděje do nich proto čeští fanoušci vkládají i nyní, byť možná se slzou v oku. V Novém městě se totiž letos rozhodla ukončit svou dlouholetou kariéru jedna z ikon tuzemského biatlonu – David Moravec. Stát se tak má konkrétně v neděli, přičemž jeho posledním závodem se stane smíšená štafeta. Pokud si tedy budete chtít jeho výkon užít naposledy naživo, budete mít poslední možnost. Na kompletní program SP v biatlonu z Nového Města na Moravě se můžete podívat níže spolu s informacemi o tom, kde bude závod vysílán.

Zdroj: Unsplash

Biatlon program