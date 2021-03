Vepřový roguelike Card Hog se na iOS konečně dočkal data vydání

Pokud máte rádi žánr roguelike her, určitě si vzpomínáte na listopadové oznámení studia SnoutUp. Společnost s rypákem v logu představila v tu dobu své plány na mobilní port hry Card Hog. Ty teď pro uživatele na iOS nabírají konečně reálných obrysů. SnoutUp totiž hlásí, že se nekonečného pobíjení kartiček s různými potvůrkami dočkáme už 22. března. Hru již vývojáři stačili vydat na telefony s Androidem, na PC zatím existuje verze v předběžném přísupu. Na rozdíl od většího bratříčka jsou mobilní verze trochu osekanější. Budou v nich zřejmě chybět některé módy, jež vývojáři plánují nasadit do plné verze na počítačích. Snad se ale také postupem času dočkáme například multiplayerového režimu.

Ve hře jde o to dostat se skrze dungeony zaplněné nejrůznějšími nepřáteli a pastmi. Hlavní předností hry je pak to, že se tohle všechno odehrává na přísně definovaném poli plném kartiček. Váš prasečí bojovník se po poli posouvá rychlostí jednoho políčka za tah. Musíte si tak dávat velký pozor na to, abyste mu přichystali bezpečnou cestu. Kromě nepřátel a pastí se totiž na kartičkách objevuje i výzbroj, léčivé lektvary či kouzla. Správné seřazení jednotlivých akcí pak rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu. Hra tímto způsoběm výborně balancuje na hraně mezi jednoduchostí a komplexními mechanikami. Na iOS ji můžeme čekat již 22. března, zatím si ji můžete na App Storu předobjednat za cenu 49 korun.