Jak na efektivní práci s daty a ukládání na Home Office

Komerční sdělení: Technologie jsou klíčové v tom, jak napomáhají lidem v dnešním digitálním světě zůstat ve spojení. Zvlášť výrazně se to projevuje dnes, kdy je po nás vyžadováno dodržovat co největší společenský odstup a omezit přímé osobní kontakty. Změny, které zažíváme, přinášejí výzvu jak zaměstnancům, tak třeba studentům a žákům, kteří usilují o to, aby si udrželi motivaci pro každodenní pracovní rutinu během dlouhého období bez osobních kontaktů. Doufáme v lepší budoucnost, ale stále jsme zatím nabádáni dodržovat sociální odstup a omezovat osobní kontakty. Naše domácí technologická zařízení se stávají křižovatkou pro naši každodenní činnost. Western Digital přináší do pracovního prostředí vyšší výkon a snaží se posílit možnost jeho rozšíření a díky vylepšenému vybavení zvýšit efektivitu práce. Zůstaňte v digitálním propojení a udržujte produktivitu s některými produkty ze široké nabídky řešení. Zde uvádíme některé tipy na řešení digitálních úložišť pro zorganizování vašeho domácího vybavení.

Vyměňte svůj interní disk za výkonnější

Po ročním používání počítače jak pro osobní, tak pracovní potřeby můžete mít pocit, že počítač zpomaluje a je líný. Jako nejlepší řešení se nabízí nákup nového notebooku, ale vydržte! Nová interní paměť může váš počítač vrátit zpět do doby špičkového výkonu a posunout dál. SSD disky WD Blue™ SN550 NVMe™ mohou poskytnout až čtyřikrát vyšší rychlost než nejlepší SSD disky Western Digital SATA. Pokud vytváříte digitální umění, používáte náročný profesionální software nebo stříháte video či zpracováváte fotografie, můžete využít výhody tohoto výkonného interního disku s vysokými rychlostmi. Zvládnete mnohem více práce a mnohem rychleji. Získejte vysoké rychlosti načítání až 2 600 MB/s* a vylepšete svoji produktivitu a denní sled prací bez ohledu na to, co právě vytváříte.

Zálohování je klíčové

Ztráta dokumentu nebo celé složky je bolestná, ale můžete se tomu vyhnout. Automatické zálohování zjednodušuje ukládání dokumentů a souborů, aniž byste si museli do pracovních úkolů během hektického dne přidávat úkol další. Externí disk My PassportTM je spolehlivé, mobilní úložiště, která vám poskytne jistotu a svobodu jet dál na plný výkon. Tento disk je k dostání v atraktivních barvách a novém stylovém designu. Disk se ideálně vejde do ruky a je na něm dostatek prostoru pro ukládání, třídění a sdílení fotografií, videa, hudebních souborů a dokumentů. V perfektní kombinaci se zálohovacím softwarem WD Backup™ a ochranou heslem vám externí disk My Passport umožní uchovat váš cenný digitální obsah v bezpečí. V nabídce je pro ukládání velkého množství souborů mnoho kapacit až do 5 TB (5 000 GB)** a disk můžete sdílet. My Passport je vytvořen pro dlouhodobou spolehlivost a odolnost.

Optimalizujte svoji práci

Pokud vaše práce, nebo online výuka vašich dětí vyžaduje práci s velkými soubory, pak vám bleskové rychlosti SSD disku mohou zajistit tolik potřebný čas pro rychlé provedení práce nebo naopak pro přestávku na kávu. Přenosný SSD disk My Passport™ SSD nabízí rychlosti čtení až 1 050 MB/s* a rychlosti zápisu až 1 000 MB/s* v kapacitách do dvou 2TB**. Váš digitální svět tak bude přístupný kdykoli a kdekoli, protože vaše data budou využívat výkon na nové úrovni. Toto zařízení je navrženo od základů tak, aby poskytovalo spolehlivý výkon a celkovou kvalitu ve stylovém kovovém designu a v široké nabídce barev. My Passport SSD je připraven k použití ihned po vybalení a je kompatibilní s platformou PC i Mac. Je vybaven rozhraním USB 3.2 Gen-2 a kabelem USB-C™ a adaptérem USB-A pro práci se stávajícími i staršími systémy.

Tvořte rychlostí světla

Nový externí disk SanDisk Extreme® Portable SSD participuje na technologii Western Digital NVMe™ pro disky s bleskovou rychlostí přenosu dat, která dosahuje rychlosti čtení až 1 050 MB/s* a zápisu 1 000 MB/s* v přenosném disku s vysokou kapacitou, který je ideální pro vytváření kreativního obsahu nebo zachycení neuvěřitelných záběrů a videa. Disk splňuje normy IP551 a odolá dešti, náhodné vodě i prachu. Není pro něj problémem přenášet složky s kapacitou až 2 TB (2 000 GB), která je k dispozici pro vytváření knihoven s digitálním obsahem na disku v kapesních rozměrech. Disk garantuje klidné spaní díky ochraně heslem a 256bitým šifrováním AES2 a napomáhá uchovat soukromý obsah v bezpečí.