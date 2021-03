5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (10. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Zakoupením aplikace Inseries – Calculator si přijdete na parádní náhradu nativní Kalkulačky. Tento program vám navíc umožní zadávat kalkulace v běžné podobě, můžete k němu přistupovat rovnou z horního menu baru či pomocí globální klávesové zkratky a dokáže počítat rozdíl mez daty.

Původní cena: 229 Kč (179 Kč)

Pokud častokrát pracujete s programy jako Microsoft Office, Keynote, Pages a dalšími grafickými editory, možná by se vám mohla hodit aplikace Clipart 2000+. Tento nástroj vám totiž zpřístupní více než dva tisíce vysoce kvalitních clipartů ve formátech PNG a SVG, kterými následně můžete vylepšit vaši práci.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Image Crop – Batch Crop Photos si poradí s ořezem vašich fotografií. Výhodou tohoto programu každopádně je, že si s tímto poradí u hned několika snímků najednou, přičemž zároveň zvládá i hromadné přejmenování a převádění napříč formáty.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Jestliže hledáte nějaký rozsáhlý slovník, který funguje i bez internetového připojení, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Lingvo European Dictionary. Tento program se totiž skládá ze 101 slovníků pro 7 evropských jazyků, mezi kterými je ruština, angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština a portugalština.

Původní cena: 1 050 Kč (499 Kč)

Řadíte se mezi milovníky akčních, survivalových her s otevřeným světem? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by ve vaší knihovně rozhodně neměl chybět titul The Long Dark. V této hře se ocitnete v prázdné chatce, kdy jen z dálky slyšíte vytí vlků. Bohužel vám ale dochází jídlo a vy se tak musíte vydat na prozkoumávání severské, zasněžené krajiny, kde na vás čeká řada překážek a nebzepčí. Vaším úkolem bude objevovat tento svět a především přežít. Titul před vás nebude stavit žádné nemrtvé ani podobné příšery, ale pouze prosté nástrahy samotné Matky Země.

Původní cena: 24,99 € (8,24 €)