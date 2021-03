Veleoblíbená hra Necrobarista se na Apple Arcade dočkala dalšího příběhového rozšíření

Vývojáři z Route 59 Games nenechávají svou poslední hru Necrobarista ležet ladem. Vizuální novelu o vyrovnávání se s odchodem svých blízkých totiž zvládají pravidelně zásobovat novým obsahem. Vydání updatu Midnight Interlude do hry přineslo možnost prohlížet si koncepční ilustrace v nové galerii, nedávné rozšíření Walking to the Sky zas rozšířilo herní příběh o novou kapitolu. V něm nyní pokračuje i zcela nové rozšíření Devil’s Den. To hru vylepšuje na verzi 1.0.3 a kromě příběhového dodatku řeší i některé technické mouchy. Jmenovitě se dočkáme snížení nahrávacích časů a opravu nesprávného fungování jednoho z achievementů.

Necrobarista je unikátní vizuální novelu, která se odehrávám v jedné hipsterské kavárně v australském Melbourne. Do ní přicházejí kromě normálních, živých zákazníků i ti z říše mrtvých. Nedávno zesnulí si v kavárně krátí čas před tím, než mohou vstoupit do posmrtného života. Někteří z nich však svůj dočasný pobyt prodlouží a odmítají se vydat pryč. Necrobarista tak obsahuje spoustu konverzací o smrti a zármutku. Jde o takřka čistě vizuální novelu, moc hratelnosti tedy od ní nečekejte. Mezi jednotlivými konverzacemi se sice můžete procházet v kavárně, taková procházka slouží ale jen k tomu, abyste nahlédli do vzpomínek personálu a zákazníků. Necrobarista ovšem není celou dobu posmutnělá, právě naopak. Jednou z velkých výhod hry je skutečnost, že dokáže v mžiku přehodit z tragické atmosféry do komediálních momentů. Hru si můžete stáhnout jako součást předplatného Apple Arcade.