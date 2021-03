O svůj iPhone bychom měli opravdu dobře pečovat. Jedná se totiž o zařízení, které nám všem dokáže během celého dne ušetřit hromadu času. Někteří uživatelé využívají ochranných obalů, jiní zase věří v to, že jejich jablečný telefon při případném pádu něco vydrží. Stát se každopádně může cokoliv – při nechtěném pádu to nejčastěji odnáší displej, popřípadě skleněná záda. Ojediněle se pak může stát, že na jablečném telefonu přestanou fungovat tlačítka, která jsou pro ovládání naprosto klíčová. Jestliže jste se ocitli v situaci, kdy vám na iPhonu nefunguje zapínací tlačítko, tak by vás mohlo zajímat, jak lze v tomto případě telefon vypnout či uzamknout.

Jak vypnout a uzamknout iPhone, který má nefunkční zapínací tlačítko

Jestliže chcete zjistit, jak můžete vypnout a uzamknout iOS zařízení, které má nefunkční zapínací tlačítka, tak jste tady naprosto správně. Oba dva postupy si ukážeme v následujících řádcích – začneme vypnutím, které je jednodušší, a poté si ukážeme, jak iPhone uzamknout.

Jak vypnout iPhone, který má nefunkční zapínací tlačítko

Prvně je nutné, abyste váš iPhone klasickým způsobem odemknuli.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Zde pak sjeďte o kus níže a klepněte na kolonku Obecné.

Na další obrazovce sjeďte úplně dolů a klepněte na Vypnout.

Zobrazí se posuvník, po kterém pro vypnutí přejeďte prstem.

iPhone poté můžete opětovně zapnout tak, že jej připojíte k nabíjení.

Jak uzamknout iPhone, který má nefunkční zapínací tlačítko

Klasickým způsobem váš iPhone odemkněte a přejděte do Nastavení.

V rámci nastavení sjeďte níže a rozklikněte možnost Zpřístupnění.

Nyní v sekci Mobilita a motorika klepněte na záložku Dotyk.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části klepněte na AssistiveTouch.

Pomocí přepínače tuto funkci nahoře aktivujte.

Nyní se na obrazovce objeví virtuální tlačítko s akcemi.

Pro uzamčení na něj klepněte, a poté vyberte možnost Zařízení.

Nakonec zde stačí, abyste klepnuli na Zamknout obrazovku.

Výše uvedenými způsoby tedy můžete vypnout a zamknout iPhone, kterému nefunguje zapínací tlačítko. Co se týče AssistiveTouch, tak se jedná o naprosto perfektní ovládací prvek, který mimo jiné mohou využít také uživatele starších iPhonů v případě, že jim přestane fungovat Touch ID. Nachází se zde totiž mimo jiné také možnost pro návrat domů. Dále pomocí AssistiveTouch můžete vytvořit snímek obrazovky, zobrazit ovládací či oznamovací centrum a další. Jednotlivé akce si můžete přenastavit v rámci Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk -> Assistive Touch.