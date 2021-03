Jak dlouho trvá zhlédnout nejlepší seriály všech dob?

Loňská analýza Picodi ukázala, že sledování seriálů patří k nejoblíbenějších způsobům trávení volného času. Streamongové platformy zaznamenaly v poslední době zvýšený počet odběratelů a tržní hodnota takového giganta jako je Netflix stoupla ve srovnání s minulým rokem o 72%. Analytický tým Picodi.com spočítal, kolik času by zabralo zhlédnutí všech nejvýznamnějších seriálů posledních let. Do seznamu jsme zařadili nejlepší produkce s nejvyšším hodnocením a největším počtem diváků.

Žebříček otevírají „Simpsonovi“. Tento nejdéle vysílaný americký animovaný seriál se stal nekonečným zdrojem memů. První díl byl vysílán v roce 1989, takže seriál je tu tu s námi už před 30 let a do té doby vzniklo téměř 700 dílů. Zhlédnutí všech sérií by nám zabralo 322 hodin nepřetržitého sledování.

Americký seriál „Lovci duchů“ (angl. Supernatural) je druhým nejdelším seriálem na našem seznamu. Pokud bychom chtěli vidět všech 15 sérií, museli bychom tomu věnovat 246 hodin. Na třetím místě se umístil „Dr House“ – 131 hodin. I když chceme držet prst na tepu doby, nemusíme trávit u počítače tolik času. K nejkratším a zároveň nejpopulárnějším seriálům patří pětidílná minisérie „Černobyl“, kterou zhlédneme za 5h 27min nepřetržitého sledování a „Dámský gambit“, který zabere 6h 35min. Kdyby se našel odvážlivec, jenž by se pustil do seriálového maratonu a rozhodl by se zhlédnout všechny nejlépe hodnocené seriály, musel by tomu věnovat 2806 hodin. To je cca 175 dní, včetně pauzy na 8 hodinový spánek.