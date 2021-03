Se značkou devolo vyřešíte problémy s domácí WiFi

Komerční sdělení: Stabilita a fungování domácí WiFi sítě nabyla během roku 2020 na důležitosti. Většina uživatelů totiž tuto stránku zcela podcenila a kombinace domácí výuky a pracovního home office vedla k velkým problémům. Proto je nutné WiFi posílit. Jak? No přece s vynikajícími produkty německé společnosti devolo, která se specializuje na powerline adaptéry a celkovou rychlost sítě. Jaký adaptér z nabídky vybrat? A jak pomůže vaší WiFi síti?

Jak zesílit WiFi signál?

Běžná domácnost je zpravidla vybavena jedním WiFi routerem, který šíří bezdrátové připojení k internetu do zbytku domu. Zatímco v jeho blízkosti si můžete užívat maximální rychlost své přípojky, ve vzdálenějších koutech – na terase nebo v patře, kde jsou ložnice či dětské pokoje, se rychlost připojení rapidně snižuje. Řešením jsou další síťové prvky – krabičky, které se postarají o posílení a rozšíření signálu.

Pro zachování původní rychlosti je však nutné propojit tato zařízení mezi sebou kabelem, protože v případě bezdrátového propojení většinou dochází k razantnímu poklesu rychlosti nebo rovnou výpadkům signálu. V novostavbě se s tím většinou počítá, ale v ostatních případech vás čeká vrtání, protahování kabeláže a lištování.

Máme tu však mnohem lepší a bezpracné řešení za rozumnou cenu. Powerline adaptéry devolo s multifunkčním využitím. Vtip je totiž v tom, že místo nové kabeláže se použije elektrické vedení, kterým máte doslova prošpikovaný celý dům nebo větší byt.

Ideální řešení je devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit

Vlajkovým produktem společnosti devolo je Magic 2 WiFi next Starter Kit, který se skládá ze dvou adaptérů. Jeden z nich umístíte do elektrické zásuvky v místnosti, kde se nachází WiFi router. Obě zařízení pak propojíte klasickým LAN kabelem, díky čemuž se devolo adaptér stane součástí vaší domácí sítě.

Druhý devolo adaptér umístíte do elektrické zásuvky v místě, kde je WiFi signál již slabší a potřebujete jej posílit. Ohromnou výhodou je fakt, že adaptér kromě dvojice LAN konektorů (například pro chytrou TV, herní konzoli, NAS server nebo tiskárnu) obsahuje i WiFi antény, které budou šířit signál do dalších místností jak ve starém 2,4GHz pásmu, tak i na moderní 5GHz frekvenci s celkovou přenosovou rychlostí až 2 400 Mbps. To je dostatečná kapacita pro připojení klidně i desítek zařízení.

Ohromnou výhodou rodiny produktů devolo je možnost snadno začlenit do sítě další adaptér. Například samostatný adaptér devolo Magic 1 WiFi mini. Přidání takového zařízení do stávající devolo sítě zabere jen pár sekund, protože po zapojení do elektrické zásuvky dojde rychle ke spárování a od toho okamžiku spolu adaptéry komunikují. K instalaci tak nepotřebujete prakticky žádné speciální dovednosti

Bezpečnost přenášených dat

Mohlo by se zdát, že se do vaší sítě po 230V zásuvkách snadno připojí i soused, ale není to pravda. Celý datový přenos je šifrovaný (např. 128bit AES) a přenos dat spolehlivě zastaví elektroměr v rozvodné skříni. Jiná situace nastane v okamžiku, kdy máte v rámci domu nebo bytu více fází. Mezi nimi se sice datový signál šíří, ale výslednou rychlost připojení nelze nijak garantovat.

Klíčové výhody powerline adaptérů devolo Magic

Jaké klíčové výhody vám poskytnou moderní powerline adaptéry s logem německé značky devolo?

Rychlá a jednoduchá instalace.

Nízké pořizovací náklady při srovnání s technicky náročným natažením strukturované kabeláže.

Dosah v rámci elektrického vedení až stovky metrů.

Mnohem lepší funkce než obyčejné WiFi extendery.

Vysoké přenosové rychlosti vhodné i pro streamování 4K videa.

Adaptéry devolo mají většinou průchozí elektrickou zásuvku.

Powerline zařízení pracují vždy minimálně v páru, proto je nutné pořídit si na začátku startovací KIT. To s sebou pochopitelně nese nějaké finanční náklady, které v případě značky devolo startují lehce nad 2 tisíci. Každopádně za rozvrtání domu a natažení nových kabelů dáte o řád vyšší částku.

Představujeme značku devolo

Německá společnost devolo již od roku 2002 otevírá lidem dveře do digitálního světa pomocí technologicky vyspělých powerline a WiFi adaptérů. Díky mimořádně kvalitnímu návrhu jde o produkty, které umožňují stabilní vysokorychlostní síťové připojení jak v domácnostech, tak v kancelářích. V drtivé většině s velkým náskokem před jakoukoli konkurencí. Se svými řešeními představuje inovátora digitalizace, jehož výrobky využívají lidé po celém světě. Staňte se jedním z nich i vy a objevte prvotřídní kvalitu značky devolo.

S powerline adaptéry devolo Magic získáte domácí síť z elektrické zásuvky. Stačí jen vybalit, zapojit a můžete začít surfovat i v místech, kde vám dříve WiFi vůbec nefungovala.