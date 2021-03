Porovnali jsme dobu nabíjení MacBooku Air M1 s 13″ MacBookem Pro M1

Jestliže patříte mezi naše pravidelné čtenáře, tak vám zajisté na konci minulého roku neuniklo představení nových jablečných počítačů s vůbec prvním čipem Apple Silicon, který nese označení M1. Apple se rozhodl tento čip prozatím osadit do 13″ MacBooku Pro, MacBooku Air a Macu mini. V zápětí několika dnů se na našem magazínu objevila recenze MacBooku Air s M1, která lze shrnout jedinou větou – kalifornský gigant opět změnil svět. Nyní se nám ale do redakce podařilo najednou získat jak MacBook Air s M1, tak 13″ MacBook Pro s M1, a to na dlouhodobé testování.

Na našem sesterském magazínu jste se již mohli dočíst více o tom, jak si oba dva tyto MacBooky s M1 vedou ve výdrži, kromě toho jsme dnes uveřejnili srovnání výkonu 16″ MacBooku Pro s MacBookem Air M1 – výsledky jsou doslova dechberoucí, a to ve prospěch Airu. Když se vám každopádně podaří MacBook vybít, tak je samozřejmě nutné, abyste jej pro další používání opětovně nabili. Přesně proto jsme po kompletním vybití změřili také to, za jak dlouho se dokáží oba dva MacBooky s M1 nabít. Oba dva jablečné přenosné počítače jsme nabíjeli originálními nabíjecími adaptéry – 13″ MacBook Pro M1 má v balení 60W adaptér, MacBook Air M1 poté 30W adaptér. I přesto, že má 13″ MacBook Pro s M1 dvakrát výkonnější adaptér, tak nějaké zásadní rozdíly v době nabíjení neočekávejte. Na přehledné grafy nabíjení se můžete podívat v galerii, kterou přikládám níže, včetně srovnání.

Jak jste si mohli na grafech všimnout, tak z počátku měl při nabíjení 13″ MacBook Pro M1 výrazně navrch – zhruba o 15 %. Poté, co se oba dva MacBooky s M1 nabily přes 50 %, tak se procenta nabití začala srovnávat. Nakonec to dopadlo tak, že se MacBook Air M1 nabil na 100 % pouze o 8 minut později. Celková doba nabíjení MacBooku Air byla 2 hodiny a 33 minut, v případě 13″ MacBooku Pro poté 2 hodiny a 25 minut. Nutno podotknout, že při nabíjení nebyly MacBooky používány a měly zavřené víko. Po půl hodinách bylo vždy víko otevřeno pouze ke kontrole stavu nabití. Za zhruba 2,5 hodiny jste tedy schopni nabít oba dva MacBooky, které disponují čipem M1, což je naprosto obdivuhodné.

MacBooky s M1 koupíte zde