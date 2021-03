Apple pracuje na speciálním displeji pro HomePod

Reproduktory HomePod jsou velmi populární a všeobecně považované za povedené produkty. Více to platí u novějšího modelu mini, klasický velký HomePod je však i přes jistá negativa také velmi zajímavým a schopným kusem hardwaru. Jak nyní naznačuje nově zveřejněný patent, Apple zkoumá možnosti, jak v budoucnu rozšířit funkcionalitu HomePodů ještě o něco více, a to implementací displeje do těla zařízení.

Oba v současné době prodávané HomePody jsou potažené prodyšnou látkou, kterou Apple označuje jako „akusticky transparentní materiál“. U malého HomePodu mini není materiál látky nikterak podstatný neboť se zvuk šíří od základny zařízení. U většího HomePodu už však hustota a textura tkaniny nějakou roli hraje. Apple by chtěl do budoucna za tuto látku schovat také displej, který by uživatelům zobrazoval různé kontextuálně informace týkající se toho, co zrovna HomePod dělá.

Zdroj: Patently Apple

V souvislosti s touto látkou už Apple v minulosti zkoumal například možnosti, jak by mohla posloužit jako dotyková ovládací vrstva. Nejaktuálnější zveřejněné informace o vývoji pak poukazují na snahu do tohoto materiálu zakomponovat i zobrazovací schopnosti. Zajímavostí je, že v patentu s názvem „Displays in Fabric-Covered Electronic Devices“ není ani slovo o HomePodu či HomePodu mini, ale pouze o hlasem ovládaného reproduktoru s cylindrickým tvarem.

Fotogalerie Apple HomePod mini HomePod mini Apple HomePod mini textil HomePod mini display +16 Fotek HomePod mini HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini green light HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini baleni HomePod mini adapter HomePod mini HomePod mini uboxing HomePod mini krabicka HomePod mini baleni HomePod mini Vstoupit do galerie

Z patentu vyplývá, že Apple neplánuje do tkaniny vměstnat displej s vysokým rozlišením, ba naopak. Textace patentu naznačuje, že by mělo jít spíše o jednoduché zobrazovací zařízení, které bude zobrazovat například značky pro funkce play/pause, skip apod. Na takovémto „displeji“ by se mohly zobrazovat třeba i hodiny či jiný jednoduchý obsah. Patent dále popisuje způsob výroby a použití takovéhoto materiálu, stejně jako některá úskalí jeho použití.