Recenze Harman/Kardon Citation Oasis: Multifunkční společník nejen na noční stolek

Před několika týdny jsme měli v recenzi multifunkční budík od společnosti JBL, který nabízel poměrně základní funkce ale i přesto šlo o zajímavý produkt. Dnes tu máme něco podobného – Harman/Kardon Citation Oasis je také primárně budík, nabídne však daleko více užitečných funkcí a také solidní zvukovou kvalitu. Pojďme se na něj podívat.

Specifikace

Multifunkční budík disponuje dvěma 44 mm měniči s dynamickým rozsahem 24 Hz – 24 kHz a celkovým výkonem 2 x 6W RMS. O bezdrátovou komunikaci v rámci domácnosti se stará Bluetooth 4.2 a Wi-Fi s podporou pro pásma 2,4GHz a 5GHz. V zařízení se nachází také DAB/DAB+ přijímač pro poslech digitálního rádia. Dalšími velmi podstatnými funkcemi jsou podpora komunikačního protokolu AirPlay a Google Chromecast či vestavěná bezdrátová nabíječka Qi pro váš smartphone. Budík podporuje hlasovou asistentku od Googlu stejně jako dokáže komunikovat s ostatními zařízeními ze série H/K Citation které můžete mít rozestavěné různě po bytě. Zařízení je dostupné v černém a šedém barevném provedení.

Provedení

Boční stěny reproduktoru/budíku jsou pokryté látkou, která zařízení dokola obepíná. Výjimkou je jen výřez na čelní straně, na které se nachází displej, jež dokáže zobrazit všechny podstatné informace od času, přehrávané hudby, aktivovaných budíků, připojení k WiFi či přes Bluetooth, název přehrávané písničky či naladěného rádia a jeho frekvenci. Na zadní straně zařízení najdeme několik důležitých ovladačů a konektorů, mezi které patří zdířka pro napájení a připojení DAB antény, dále pak USB konektor pro nabíjení připojeného zařízení, AUX konektor a trojici fyzických tlačítek. Jedním z nich se ovládá jas displeje, druhý fyzicky vypíná vestavěné mikrofony a třetí vypíná Wi-Fi což může potěšit ty, kdo nechtějí spát vedle aktivního Wi-Fi zařízení. Nachází se zde také servisní microUSB konektor.

Na spodní straně najdeme další servisní konektor, záslepku s baterií jež se stará o zachování funkce budíku i při odpojení od síťového napájení a tlačítko pro reset zařízení. Nachází se zde také čtyři protiskluzové gumové podložky, které zaručují perfektní stabilitu na jakémkoliv povrchu.

Standardní ovládací prvky se nachází na horním plastovém panelu s příjemnou texturou, kterému v jeho středu vévodí kruhová bezdrátová nabíječka.

Ovládání

Ovládání reproduktoru/budíku je možné buď prostřednictvím připojeného zařízení (v případě Air Play tedy skrze iPhony/iPady/Macy…) nebo za pomocí několika fyzických tlačítek, která zde najdeme. Mezi ty patří jednak čtyři předvolby oblíbených radiových stanic, dotyková tlačítka pro ovládání hlasitosti, tlačítko pro nastavení budíku a centrální play/pause tlačítko, které slouží také k uspání budíku. Vedle centrálního tlačítka najdeme po obou stranách jeden integrovaný mikrofon. Za zmínku stojí, že je možné časy budíků nastavovat hlasem za pomocí Google asistentky. Bohužel, budík nedisponuje vlastní aplikací pro chytré telefony, což by si možná vzhledem ke svým funkcím zasloužil. V dnešní době mají doprovodné aplikace i daleko jednodušší a méně funkcemi nabyté produkty.

Zde je třeba také zmínit, že pro základní nastavení budíku a jeho připojení k domácí Wi-Fi síti je třeba využít aplikace Google Home, která funguje podobně, jako aplikace Domácnost od Applu. Pro mnohé to nemusí představovat žádný problém, je však třeba tuto skutečnost uvést – jiným způsobem zařízení nastavit nejde. Aplikaci Google Home ovšem po prvotním nastavení dále nepotřebujete.

Zvuk

Společnost Harman/Kardon vyzdvihuje zvukové vlastnosti tohoto budíku a ohání se svou 65 letou historií na trhu s audio technikou, která se do zvukového profilu tohoto produktu „promítla“. Marketingové řeči stranou, v porovnání s jinými produkty této kategorie nehraje H/K Citation Oasis špatně. S ohledem na velikost se dá napsat, že je zvukový projev povedený. Stále jde o reproduktor s poměrně kompaktními rozměry, tudíž není možné čekat nějaké zázraky. Měniče jsou nasměrovány před čelní stranu reproduktoru/budíku, nejlepší poslechové vlastnosti jsou tedy v prostoru před zařízením. Basy jsou citelné byť poměrně zastřené, celkový přednes však solidně doplňují i když při vyšších hlasitostech reproduktor poněkud ztrácí dech a zvukový projev je trochu plochý. Do nějakých 80% hlasitosti je zvuk solidně čitelný a dobře si poradí jak s vokály, tak s jednotlivými nástroji, které jsou dobře rozeznatelné. Celkově však zvukový projev přehršle detailů nenabízí.

Závěr

Stejně jako v případě nedávno testovaného JBL Horizon 2, i zde není zvuk to, co hraje prim, hodnocení tak bude velmi podobné. Pokud hledáte zařízení primárně kvůli poslechu hudby, za zhruba pět a půl tisíce korun se dají najít produkty s o poznání povedenějším zvukovým projevem. H/K Citation Oasis však není jen o přehrávání hudby, je to primárně budík/digitální radiostanice s dalšími užitečnými funkcemi navíc, mezi které patří například bezdrátové nabíjení. Ve finále je to tedy o tom, zda-li hledáte primárně reproduktor, nebo se dokážete smířit s jistými ústupky za cenu dalších funkcí, kterými Citation Oasis disponuje.

