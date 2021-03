Známá neznámá Marimba: Odkud pochází ikonické vyzvánění z iPhonu?

Když se řekne “marimba” vybaví se hudebníkům specifický druh xylofonu. Jablíčkáři si ale často vybaví ještě jednu věc – charakteristické vyzvánění z iPhonu. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak, kdy a kde vlastně ona legendární Marimba vznikla?

Marimba spatřila světlo světa spolu s prvním iPhonem v roce 2007. Oficiální statistiky o četnosti využívání tohoto vyzváněcího tónu sice neexistují, obecně se ale předpokládá, že patří mezi ty nejčastější – tedy že většina majitelů všech aktivních iPhonů si z různých důvodů ponechává na svém zařízení právě Marimbu. Pro iPhony se Marimba stala podobně ikonickým vyzváněním, jako kdysi Nokia Tune pro staré dobré tlačítkové Nokie. A podobně jako v případě Nokia Tune se i u Marimby stalo, že zazněla uprostřed koncertu klasické hudby – na rozdíl od případu s Nokia Tune ale náhlé zvonění nepřešlo v improvizaci ze strany hudebníků, nýbrž k vyvedení viníka ze sálu.

Marimba zněla již na prvním iPhonu:

Společnost Apple nicméně nikdy neprozradila, kdo stojí za vytvořením této melodie, a proč byla zrovna Marimba zvolena jako výchozí vyzvánění u iPhonu. Někteří nadšenci ale razí teorii o tom, že Marimba má své základy v jednom z balíčků melodií pro aplikaci GarageBand – jedná se o položku Jam Pack 4: Symphony Pack Instruments, která byla vydána zhruba dva roky před příchodem prvního iPhonu. Na tvorbě GarageBandu se mimo jiné podílel doktor Gerhard Lengeling, který je zmíněnými zdroji pokládán také za tvůrce Marimby. S největší pravděpodobností se jedná o cíleně složenou melodii.

S vyzváněcím tónem z iPhonu se dá skvěle vyhrát:

“Nejsem si vědoma toho, že by tento vyzváněcí tón byl úryvkem z jakékoliv existující skladby,” uvedla bostonská hráčka na marimbu Nancy Zeltsman, a dodala, že si myslí, že daná melodie byla složena cíleně pro účely vytvoření vyzvánění. “Zahrát ji není úplně nejlehčí, ale řada marimbistů by to zvládla,” míní Nancy Zeltsman. Zajímavé také je, že zatímco vyzváněcí tón s názvem Marimba znají minimálně všichni majitelé iPhonů, o existenci stejnojmenného hudební nástroje měl povědomí o poznání menší počet lidí. Marimba – někdy též marimbofon – coby nástroj má pravděpodobně své kořeny v Africe, a s africkými otroky údajně doputoval až do Střední Ameriky. Jaký vyzváněcí tón máte na svém iPhonu nastavený vy?